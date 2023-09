Intel presenta Thunderbolt 5: la propera generació de connectivitat per a PC

Intel ha anunciat Thunderbolt 5, l'última iteració de la seva tecnologia de cable per a PC, i promet oferir millores significatives respecte al seu predecessor. Amb fins a tres vegades l'amplada de banda de Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 admet múltiples pantalles de 8K i monitors de jocs que funcionen fins a 540 Hz. A més, ofereix 240 watts de potència de càrrega.

En comparació amb Thunderbolt 4, que es va llançar el 2020 i semblava una versió refinada de Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 representa un gran salt endavant. Construït a partir de l'especificació USB4 v2, compta amb una velocitat bàsica de 80 Gbps i admet velocitats millorades de fins a 120 Gbps mitjançant l'augment de l'ample de banda. Thunderbolt 5 també requereix suport per a pantalles duals 6K, a diferència del requisit de Thunderbolt 4 per a monitors duals 4K. Pel que fa a la potència, Thunderbolt 5 ofereix un mínim de 140 watts de potència de càrrega, amb un mode més potent de 240 W.

L'objectiu d'Intel amb la tecnologia Thunderbolt sempre ha estat proporcionar una solució de cable únic per a les necessitats de dades i alimentació. Thunderbolt 5 fa un pas més a prop d'aquest ideal, amb la seva potència de càrrega augmentada de fins a 240 W. Això significa que alguns ordinadors portàtils i estacions de treball per a jocs només poden confiar en Thunderbolt 5 tant per a la transferència de dades com per a la càrrega, eliminant la necessitat d'un port d'alimentació independent i reduint el desordre de cables.

Thunderbolt 5 també ofereix suport per als estàndards DisplayPort 2.1 i PCI Express Gen 4, que seran especialment avantatjoses per a GPU externes i emmagatzematge extern més ràpid. A més, l'ample de banda augmentat de Thunderbolt 5 obre les portes per a nous accessoris com els acceleradors d'IA externs.

Intel té previst llançar accessoris i ordinadors Thunderbolt 5 el 2024, oferint als usuaris una experiència de connectivitat millorada. Tot i que una línia de temps més específica seria útil, és comprensible que Intel pugui ser prudent per evitar desanimar els clients a comprar sistemes mentrestant.

En conclusió, Thunderbolt 5 representa un avenç significatiu en la connectivitat de PC, oferint una amplada de banda més gran, suport per a diverses pantalles 8K i monitors de jocs amb una taxa de refresc més alta i capacitats de càrrega millorades. Amb Thunderbolt 5, Intel treballa per aconseguir la seva visió d'una solució de cable únic per a totes les necessitats de dades i energia.

