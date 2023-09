Thunderbolt 5: el futur de la connectivitat d'alta velocitat

El recentment anunciat Thunderbolt 5 ha revolucionat el món de la transferència de dades i el subministrament d'energia. Amb un impressionant ample de banda de 120 Gbps, Thunderbolt 5 suposa un important salt endavant en comparació amb el seu predecessor, Thunderbolt 4, que només oferia 40 Gbps. Això significa una connectivitat més ràpida i perfecta per als usuaris.

Una de les característiques clau de Thunderbolt 5 és la seva capacitat de proporcionar 80 Gbps en una configuració estàndard, utilitzant dos dels seus quatre carrils PCIe. Això duplica la velocitat de Thunderbolt 4 i garanteix un procés de transferència de dades més eficient. Tanmateix, quan es requereix una amplada de banda més gran, com per exemple per a pantalles d'alta resolució, Thunderbolt 5 pot assignar fins a 40 Gbps en tres dels seus quatre carrils, donant lloc a una transmissió total de 120 Gbps.

L'ample de banda augmentat de Thunderbolt 5 obre un món de possibilitats per a configuracions multipantalla. Els usuaris ara poden gaudir del privilegi de connectar simultàniament tres pantalles 4K de 144 Hz, executar diverses pantalles de 8K o fins i tot alimentar un sol monitor amb una freqüència de refresc sorprenent de fins a 540 Hz. Sens dubte, això millorarà l'experiència visual dels jugadors, creadors de contingut i professionals que treballen amb imatges d'alta qualitat.

A més, Thunderbolt 5 destaca per la seva impressionant capacitat de lliurament d'energia. Oferint fins a 240 W de potència de càrrega, Thunderbolt 5 permet als dispositius consumir més potència mitjançant un sol cable USB-C. Això vol dir que fins i tot els dispositius que consumeixen energia, com ara els ordinadors portàtils per a jocs, ara només poden confiar en USB-C per carregar, eliminant la necessitat de carregadors propietaris.

És important tenir en compte que Thunderbolt 4 continuarà existint juntament amb Thunderbolt 5. Tot i que Thunderbolt 5 atendrà els usuaris que participen en la creació de contingut, els jocs i els sistemes d'estacions de treball, Thunderbolt 4 estarà disponible per a aquells que no requereixin el mateix nivell d'amplada de banda.

Per obtenir les capacitats de Thunderbolt 5, els usuaris necessitaran un xip discret anomenat Barlow Ridge, ja que no està integrat als processadors de 14a generació d'Intel. Intel té previst llançar les primeres màquines equipades amb Thunderbolt 5 el 2024, prometent un futur emocionant per a la connectivitat d'alta velocitat.

