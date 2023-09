Intel anuncia Thunderbolt 5 amb velocitats i funcions impressionants

By

Intel ha anunciat oficialment l'especificació Thunderbolt 5, que promet velocitats de fins a 120 Gbps, suport per a monitors de jocs de 540 Hz i 240 watts de potència de càrrega. Tot i que l'especificació ja és oficial, els accessoris i els ordinadors amb compatibilitat amb Thunderbolt 5 no estaran disponibles fins al 2024.

Creat amb USB4 v2, Thunderbolt 5 serà compatible amb versions anteriors de Thunderbolt i USB. En comparació amb Thunderbolt 4, que admet velocitats de fins a 40 Gbps, Thunderbolt 5 pot transferir dades a 80 Gbps o fins a 120 Gbps en un mode d'augment d'amplada de banda. Aquest mode requereix una pantalla d'amplada de banda alta, però Thunderbolt 5 encara admet velocitats bidireccionals de 80 Gbps sense ella.

L'ample de banda millorat de Thunderbolt 5 el fa ideal per acoblar ordinadors portàtils a diverses pantalles. Admet diversos monitors 8K, tres monitors 4K a 144 Hz (en comparació amb dos monitors 4K limitats a 60 Hz amb Thunderbolt 4) i ofereix un mínim de càrrega de 140 watts, amb un màxim de 240 watts. Thunderbolt 5 també admetrà DisplayPort 2.1, millorant encara més les seves capacitats.

Segons Jason Ziller, el director general de la divisió de connectivitat de clients d'Intel, Thunderbolt 5 oferirà un rendiment i una capacitat líders del sector per connectar ordinadors a monitors, molls, emmagatzematge i molt més. Microsoft ha treballat estretament amb Intel per donar suport a USB4 a Windows, garantint la compatibilitat amb Thunderbolt 5.

Tot i que encara estem esperant detalls sobre quins accessoris admetran Thunderbolt 5, s'espera que els molls, els monitors i les unitats d'emmagatzematge siguin dels primers a oferir connectivitat Thunderbolt 5 el 2024.

En general, Thunderbolt 5 promet millores significatives en la velocitat, la potència de càrrega i el suport de la pantalla, cosa que el converteix en un desenvolupament emocionant tant per als entusiastes de la tecnologia com per als professionals.

