L'aplicació Threads d'Instagram amplia la funció de cerca de paraules clau i temes a més països

L'aplicació de comunicació d'Instagram, Threads, està ampliant la seva funció de cerca de paraules clau i temes a diversos països, com ara l'Índia, els Estats Units, el Regne Unit, l'Argentina, Mèxic i altres. Aquesta expansió té com a objectiu atraure més usuaris a la plataforma, contrarestar el recent descens de l'ús. La funció estarà disponible tant a l'aplicació mòbil Threads com a l'aplicació web recentment llançada.

Anteriorment, Threads només permetia als usuaris cercar comptes d'usuari específics. Tanmateix, amb aquesta actualització, els usuaris ara poden cercar publicacions basades en paraules clau o frases. Si toqueu la icona de cerca i introduïu una paraula clau o frase rellevant a la barra de cerca, els usuaris poden navegar pels fils rellevants.

Threads, que es va llançar al juliol com una aplicació de converses basada en text, va experimentar inicialment un èxit enorme amb 100 milions de registres en cinc dies després del seu llançament. Tanmateix, l'ús de l'aplicació va disminuir ràpidament a causa de la seva funcionalitat limitada. Com a resposta, Instagram ara afegeix funcions bàsiques per atraure nous usuaris i retenir els existents.

Aquestes característiques inclouen una versió web totalment funcional, un feed cronològic de publicacions, una pestanya següent i una pestanya de republicació. Tanmateix, l'aplicació encara no té algunes funcions fonamentals, com ara suport per a diversos comptes, un botó d'edició i missatgeria directa.

Mark Zuckerberg, director general de Meta, l'empresa matriu d'Instagram, va expressar optimisme sobre Threads durant la conferència de guanys de l'empresa al juliol. Va anticipar que l'aplicació es convertiria en la propera xarxa social de mil milions d'usuaris del conjunt d'aplicacions que inclouen Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger. Zuckerberg va reconèixer que Threads encara té marge de millora pel que fa a la funcionalitat bàsica, però va expressar confiança en el potencial de creixement de l'aplicació.

En general, l'expansió de la funció de cerca de Threads a més països i l'addició de funcions bàsiques tenen com a objectiu revitalitzar la participació dels usuaris a la plataforma i reforçar la seva posició en el panorama de les xarxes socials.

