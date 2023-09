Starfield és realment el joc de rol "important" que diu ser?

L'esperat RPG de ciència-ficció de Bethesda, Starfield, finalment s'ha llançat. Amb la seva escala i abast ambiciosos, pretén ser un dels jocs de rol més importants mai fets. Tanmateix, després de passar temps amb el joc, queda clar que, tot i que té els seus punts forts, no aconsegueix la veritable transcendència.

Starfield, la primera IP original de Bethesda en 25 anys, porta més d'una dècada en desenvolupament. Les expectatives i les apostes pel joc no podrien ser més grans. També és crucial per a Microsoft, que va adquirir l'empresa matriu de Bethesda, ZeniMax Media, el 2010, per assegurar les exclusives per a la seva consola Xbox.

El joc promet als jugadors "llibertat inigualable" per explorar, però aquesta llibertat sovint està qualificada. Tot i que Starfield permet als jugadors mirar les estrelles, no sempre sembla un joc fet d'estrelles. De vegades sembla més una conferència d'un astrònom erudit que una experiència veritablement immersiva i impressionant.

Starfield s'ha comparat amb altres jocs de Bethesda, sobretot Skyrim, amb el seu ampli món i el seu joc que empodera el jugador. Tot i que millora les versions anteriors en algunes àrees clau, com ara menys errors i un millor combat, encara no és una experiència transcendent. L'escala colossal del joc funciona en contra de la sensació de meravella i descobriment que intenta crear.

Malgrat els seus defectes, Starfield segueix sent un bon joc. Ofereix una campanya atractiva, una mecànica de tir sòlida i gràfics millorats. Tanmateix, no està a l'altura del bombo de ser un joc de rol "important". Només el temps dirà si pot assolir aquest estat mitjançant actualitzacions i contingut posteriors al llançament.

Al final, Starfield és un RPG ambiciós que no és realment innovador. Tot i que té els seus punts forts i millores respecte als jocs passats de Bethesda, no acaba d'arribar al nivell d'importància que diu tenir. Queda per veure si finalment pot aconseguir aquest estatus.