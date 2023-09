Les rodes de luxe dels actors indis: una mirada a les seves col·leccions de Porsche

Des de la brillantor i el glamur de la indústria cinematogràfica fins a l'atractiu dels cotxes de luxe, els actors indis tenen una inclinació pels vehicles de gamma alta. Tot i que molts opten per marques com Mercedes-Benz i BMW, alguns fan un pas més i es converteixen en orgullosos propietaris de cotxes esportius Porsche. Fem una ullada més de prop a alguns actors indis que s'han lliurat a la seva història d'amor amb Porsche.

Sunny Deol, amb l'èxit de la seva darrera pel·lícula, Gadar 2, va afegir un Porsche 911 GT3 Touring a la seva col·lecció a principis d'aquest any. Aquest model del 2023, que costa al voltant de 3 milions de rupies, es va mostrar amb orgull al costat del seu pare veterà actor, Dharmendra. L'admiració de Sunny Deol per la marca Porsche és evident, ja que també és propietari del 911 de dues generacions anteriors.

Ram Kapoor, conegut per la seva col·lecció eclèctica, que inclou cotxes i bicicletes exòtiques, va adquirir un Porsche 911 blau el 2021. Aquest 911 en particular pertany a la generació 992 i està equipat amb un potent motor Boxer de sis cilindres bi-turbo de 3.0 litres.

Bobby Deol, un dels primers propietaris d'un Porsche a la indústria cinematogràfica índia, posseeix un Porsche 2013 Carrera 911S del 4. Aquesta versió de l'emblemàtica sèrie 911 inclou un motor turbocompressor de 3.8 litres de sis en línia, que ofereix una potència impressionant de 400 CV i 440 Nm de parell.

Farhan Akhtar, una personalitat polivalent coneguda pels seus diversos papers a la pantalla i fora de la pantalla, té orgullment un Porsche Cayman GTS 2015 de color lila clar. Aquesta variant del Cayman està propulsada per un motor de gasolina de sis en línia turboalimentat de 3.4 litres, que produeix 340 CV de potència i 380 Nm de parell.

Madhuri Dixit, l'epítom de la gràcia i la bellesa, va ser vista recentment amb el seu marit a l'aeroport de Bombai en un Porsche 911 Turbo S blanc, confirmant la seva propietat d'aquest impressionant cotxe esportiu. Aquesta variant particular de la iteració 992 està propulsada per un motor de sis plans de 3.8 litres de doble turbo, que genera una potència sorprenent de 645 CV i 800 Nm de parell.

Dulquer Salmaan, un popular actor del sud de l'Índia i àvid entusiasta dels cotxes, s'enorgulleix de posseir no només un, sinó dos cotxes esportius Porsche. El primer és un Porsche 911 GT3 blau, mentre que el segon és un Panamera Turbo blau. El GT3 està equipat amb un motor boxer de sis cilindres amb aspiració natural de 4.0 litres, mentre que el Panamera Turbo compta amb un motor de gasolina V4.0 de 8 litres.

Mamta Mohandas trenca el motlle de les actrius femenines que opten pels cotxes esportius en convertir-se en la propietària d'un Porsche 911 Carrera S de color groc brillant. Aquesta bellesa ve amb un motor de gasolina de sis cilindres de 3.0 litres de doble turbo, que ofereix 450 CV de potència i 530 Nm. de parell.

Fahadh Faasil, un altre actor malaià popular i entusiasta de l'automòbil, destaca per la seva elecció única d'un Porsche 911 Carrera S Python Green. Impulsat per un motor de sis cilindres de 3.0 litres amb doble turbo, aquest Porsche produeix 448 CV de potència i 530 Nm de parell.

Aquests actors indis mostren amb orgull el seu amor per les rodes de luxe a través de les seves apreciades col·leccions Porsche. A mesura que continuen enlluernant a la pantalla gran, les seves atraccions de gamma alta afegeixen un toc addicional de glamur a les seves vides ja glamurosos.

Definicions:

– Porsche: fabricant alemany d'automòbils especialitzat en cotxes esportius d'alt rendiment.

– Porsche 911 GT3 Touring: una variant del Porsche 911 coneguda per les seves capacitats d'alt rendiment.

– Cotxe esportiu: cotxe petit, baix al terra i d'alt rendiment, dissenyat per a la velocitat i les corbes.

– Porsche 911: un model insígnia de la marca Porsche, conegut pel seu disseny i rendiment icònics.

– Porsche Cayman: un cotxe esportiu coupé de dues portes fabricat per Porsche.

– Porsche Panamera: una berlina de luxe de quatre portes produïda per Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S: una variant d'alt rendiment de la sèrie Porsche 911.

– Porsche 911 Turbo S: la variant de primera línia de la sèrie Porsche 911, coneguda pel seu potent rendiment.

– PS: Abreviatura de “Pferdestärke”, una unitat de mesura de potència utilitzada a Europa, equivalent a cavalls de força.

– Nm: Abreviatura de Newton meter, una unitat de mesura de parell.

– Transmissió automàtica de doble embragatge: un tipus de transmissió que proporciona un canvi de marxa ràpid i sense problemes.

– Motor de sis plans: un tipus de configuració de motor de combustió interna amb sis cilindres disposats en una disposició plana (horitzontalment oposada).

– Motor V8: una configuració de motor de combustió interna de vuit cilindres en forma de V, conegut per la seva potència i rendiment.

