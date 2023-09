IBM i Parle Products col·laboren per accelerar la transformació digital mitjançant el núvol i la IA

By

IBM i Parle Products han anunciat una col·laboració ampliada per impulsar la transformació digital a la indústria d'aliments i begudes. Com a part d'aquesta col·laboració, Parle Products, un dels principals fabricants de galetes i pastisseria de l'Índia, aprofitarà les tecnologies de núvol i intel·ligència artificial (IA) d'IBM per millorar les seves operacions, desenvolupament de productes i experiència del client.

Amb l'ús de la computació en núvol, Parle Products pretén racionalitzar la gestió de la seva cadena de subministrament, optimitzar els processos de producció i millorar l'eficiència operativa global. Aprofitant les tecnologies d'IA, l'empresa pot obtenir informació valuosa de l'anàlisi de dades, permetent una millor presa de decisions i un desenvolupament de productes millorat.

Aquesta col·laboració també se centrarà a millorar l'experiència del client de Parle Products mitjançant l'aprofitament de chatbots i assistents virtuals basats en IA. Aquestes tecnologies permetran a Parle Products oferir recomanacions personalitzades, respondre a les consultes dels clients en temps real i oferir una experiència al client perfecta i atractiva.

A més, l'associació impulsarà la innovació a la indústria d'aliments i begudes explorant tecnologies avançades com la cadena de blocs i l'Internet de les coses (IoT). Aquestes tecnologies tenen el potencial de millorar la traçabilitat, garantir la seguretat dels productes i permetre una gestió més eficient de la cadena de subministrament.

En general, aquesta col·laboració entre IBM i Parle Products exemplifica el poder de la transformació digital per revolucionar la indústria de l'alimentació i les begudes. Mitjançant l'aprofitament de les capacitats de la computació en núvol i la IA, Parle Products pot aconseguir l'excel·lència operativa, impulsar la innovació i oferir experiències superiors als clients.

