Sony WF-1000XM5 vs. Bose QuietComfort Earbuds II: quina és la millor opció?

He tingut el plaer de provar diverses generacions d'auriculars sense fil premium dels gegants de la indústria Sony i Bose, i he de dir que és un bon moment per ser fan d'aquests dispositius. Després de mesos de viure amb el Sony WF-1000XM5, estic preparat per compartir el meu veredicte sobre si poden destronar el Bose com els meus auriculars amb cancel·lació de soroll.

Pel que fa a la qualitat del so, el Sony WF-1000XM5 és notablement impressionant. Ofereixen un detall i una claredat increïbles, cosa que els converteix en el parell d'auriculars sense fil premium més perspicaces que he trobat. Tanmateix, els Bose QuietComfort Earbuds II encara mereixen el seu estat de cinc estrelles. Proporcionen un so musical i entretingut amb molts detalls, especialment en el baix. Tot i que els Sony excel·lent en qualitat de so, no m'afanyaria a substituir el meu Bose si ja els posseïa.

On brilla el Sony WF-1000XM5 és en la qualitat de la trucada. La seva "estructura de reducció de soroll" permet una transmissió de veu més clara, fins i tot en entorns ventosos. En comparació, el Bose es queda lleugerament curt en aquest aspecte.

Una diferència intrigant entre els dos auriculars és el seu enfocament de la cancel·lació de soroll. Els Bose tenen un impacte més fort amb el seu algorisme de cancel·lació de soroll, creant un entorn gairebé silenciós. D'altra banda, Sony ha optat per un efecte més subtil, cancel·lant freqüències lleugerament diferents i oferint una sensació diferent de cancel·lació activa del soroll. Tot i que tots dos són efectius, el Bose pot atreure més a les persones que prefereixen una experiència de cancel·lació de soroll més forta.

La connectivitat Bluetooth multipunt és una característica que diferencia el Sony WF-1000XM5. A diferència del Bose, aquests auriculars permeten canviar sense problemes entre dispositius sense haver de navegar pels menús de Bluetooth. Aquesta comoditat és especialment valuosa en escenaris en què els usuaris consumeixen diferents tipus de contingut de diverses fonts.

El Sony WF-1000XM5 ofereix controls tàctils sensibles, però l'opció de controlar el volum tocant els auriculars repetidament pot ser una mica feixuc. En canvi, és més preferida la possibilitat de fer lliscar els dits cap amunt i cap avall per la superfície exterior dels auriculars Bose per controlar el volum.

La comoditat és un factor crucial a l'hora de triar els auriculars, i va ser una de les principals raons per les quals vaig canviar anteriorment del Sony XM4 al Bose. Tot i que el nou disseny elegant del Sony WF-1000XM5 és atractiu i ofereix una comoditat millorada, encara tinc reserves sobre les puntes. Trobo que l'ajust dels Sony és menys segur, especialment la punta de l'orella dreta. L'opció d'orella més gran de Sony encara no em sembla adequada.

En definitiva, triar entre el Sony WF-1000XM5 i els Bose QuietComfort Earbuds II és una decisió difícil. Tots dos excel·lent en qualitat de so, amb Sony líder en qualitat de trucada i Bose que ofereix una experiència de cancel·lació de soroll més potent. Els auriculars Sony ofereixen Bluetooth multipunt, mentre que els Bose ofereixen un ajust més còmode. Tingueu en compte les vostres prioritats en termes de so, comoditat i funcions addicionals per determinar quin parell s'adapta a les vostres preferències.

