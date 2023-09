Huawei presenta Mate 60 Pro+ i Mate X5 plegable: són capaços de 5G?

By

Huawei ha afegit dos telèfons intel·ligents més a la seva línia, el Mate 60 Pro+ i el Mate X5 plegable, després del recent llançament del Mate 60 i el Mate 60 Pro. El gegant tecnològic xinès ha estat secret sobre les capacitats de ràdio d'aquests dispositius, però les fonts suggereixen que efectivament són capaços de 5G. Una prova de velocitat realitzada al Mate X5 plegable pel blogger xinès Vincent Zhong va registrar una velocitat de descàrrega impressionant de més d'1 Gbps.

El Mate 60 Pro+ i el Mate X5 probablement funcionen amb el chipset HiSilicon Kirin 9000S de Huawei, que ha generat preocupacions sobre la possible violació de les sancions dels EUA per part de la companyia. Es creu que el node de procés de 7 nm del chipset, proporcionat pel proveïdor local de xips SMIC, està habilitat per màquines de litografia avançades d'ASML. Importar aquestes màquines directament hauria estat una violació de la prohibició d'importació, fet que s'hauria fet especular que SMIC va desenvolupar la seva pròpia màquina de litografia avançada.

Els punts de referència realitzats pel bloc tecnològic xinès Geekerwan indiquen que el rendiment del Kirin 9000S és comparable al Snapdragon 888 de Qualcomm, però es considera que està al voltant de dues generacions. El Kirin 9000S inclou una CPU amb un nucli gran i tres nuclis mitjans basats en l'arquitectura "TaiShan" de Huawei, així com quatre nuclis petits basats en Arm's Cortex-A510. També és el primer processador mòbil que admet multi-threading amb vuit nuclis i 12 fils. Es diu que la GPU, anomenada Maleoon 910, està a l'alçada de la GPU del Snapdragon 888.

El Mate 60 Pro+ comparteix similituds amb el Mate 60 Pro, inclòs el suport per al servei de trucades per satèl·lit i missatgeria per satèl·lit. Les principals diferències són el "procés de doble tint metàl·lic nanotecnològic" i les càmeres posteriors millorades. El Mate X5 plegable és similar al Mate X3, però inclou el Kunlun Glass de Huawei a la pantalla externa i un aspecte lleugerament ajustat de l'illa de la càmera posterior.

Huawei encara no ha revelat els preus d'aquests dispositius, però les comandes anticipades començaran aviat. Si els quatre telèfons intel·ligents de l'última línia de Huawei funcionen realment amb el Kirin 9000S, això indicaria la confiança de l'empresa en el rendiment del seu xip i suposaria un desafiament potencial per a les sancions dels EUA. S'espera que es reveli més informació sobre aquests dispositius a finals de setembre, evitant convenientment la competència amb l'iPhone 15.

