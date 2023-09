El telèfon intel·ligent Mate 60 Pro de Huawei mostra les capacitats tecnològiques domèstiques de la Xina

Huawei Technologies Co. ha fet un pas important per mostrar el progrés de la Xina en el desenvolupament de les seves capacitats tecnològiques nacionals amb el seu darrer model de telèfon intel·ligent, el Mate 60 Pro. Aquest telèfon intel·ligent presenta de manera destacada una gran proporció de components de fabricació xinesa, a més del seu processador Kirin dissenyat i fabricat per la Xina.

L'anàlisi de desmuntatge realitzada per TechInsights per a Bloomberg revela que Huawei va obtenir diversos components d'empreses xineses. El Mate 60 Pro inclou un mòdul frontal de radiofreqüència de Beijing OnMicro Electronics Co., un mòdem de comunicacions per satèl·lit de Hwa Create Co. i un transceptor de RF de Guangzhou Runxin Information Technology Co. La memòria de SK Hynix Inc. és l'única component estranger identificat fins ara.

La dependència dels proveïdors nacionals per als components tecnològics és un assoliment impressionant per a Huawei, atesos els reptes als quals s'enfrontava després d'haver estat tallat del mercat de xips avançats i fabricació de xips per sancions nord-americanes el 2020. La companyia havia confiat anteriorment en proveïdors nord-americans per a xips de comunicacions essencials. i va haver de buscar mitjans alternatius per produir els seus processadors i xips sense fil.

Malgrat aquestes adversitats, Huawei va aconseguir crear un telèfon intel·ligent amb components de fabricació predominantment xinesa, demostrant la seva capacitat per navegar per l'embargament tecnològic. Les velocitats sense fil del Mate 60 Pro són iguals a les dels dispositius 5G i el dispositiu no presenta cap consum de bateria inusual.

No obstant això, queden preguntes sobre el volum de producció i el cost d'aquests components. Huawei ha de competir amb jugadors establerts com Apple i Samsung, els telèfons intel·ligents dels quals utilitzen xips que estan almenys dues generacions per davant de l'última oferta de Huawei. No obstant això, els mitjans estatals han celebrat el llançament del Mate 60 Pro sense especificacions detallades com a prova que els esforços dels Estats Units per restringir l'accés de la Xina a tecnologies avançades han fracassat.

L'èxit del Mate 60 Pro podria tenir implicacions importants per a Huawei i el mercat de telèfons intel·ligents xinès. Els analistes estimen que si Huawei ven 5 milions d'unitats, podria canibalitzar el 38% de les vendes d'iPhone a la Xina. Tanmateix, les limitacions de l'oferta i els baixos rendiments de producció augmenten la incertesa sobre la capacitat de Huawei per satisfer la demanda.

A mesura que Huawei continua avançant amb les seves capacitats tecnològiques nacionals, cal veure com respondran els EUA. El representant Michael McCaul ha insinuat que els proveïdors de Huawei, com ara Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), poden haver infringit les sancions dels EUA. El resultat d'aquests desenvolupaments podria tenir implicacions de gran abast tant per a Huawei com per a la indústria tecnològica global.

Fonts: Bloomberg News, TechInsights