Huawei llança tres telèfons Mate 60 amb suport 5G com a pas cap a l'expansió global

Huawei ha llançat en secret tres telèfons intel·ligents nous en les últimes dues setmanes, tots amb suport 5G. Fonts xineses suggereixen que aquest moviment marca l'inici dels renovats esforços de Huawei per capturar una part més gran del mercat mundial dels telèfons intel·ligents.

Els experts citats per IT Home van afirmar que Huawei té previst reforçar la seva posició al mercat nacional a la Xina alhora que amplia la seva presència a l'estranger. Tanmateix, actualment no hi ha un calendari específic disponible per a aquesta estratègia.

A causa de la guerra comercial en curs entre la Xina i els Estats Units, Huawei s'ha enfrontat a severes restriccions per accedir a les tecnologies dels EUA durant més de cinc anys. Malgrat això, el Mate 60, el Mate 60 Pro i el Mate 60 Pro+ s'han equipat amb capacitats 5G i inclouen el chipset Kirin 9000S, que utilitza un procés de tecnologia de 7 nm.

En resposta a les preguntes sobre el chipset, Huawei no ha proporcionat cap comentari oficial. No obstant això, els informes locals indiquen que el xip està fet íntegrament a la Xina, la qual cosa planteja preguntes sobre com les empreses xineses han adquirit l'experiència necessària per a processos tecnològics tan complexos en un curt període de temps.

Huawei ha augmentat recentment la seva previsió de producció anual de 30 milions a 38 milions d'unitats. D'aquests, 20 milions ja s'han enviat i s'espera que el Mate 60 Pro aporti 6 milions d'unitats addicionals, que representen un terç de les comandes restants.

Hi ha hagut especulacions que la sèrie Mate 60 potser no es llançarà fora de la Xina, però Huawei no ha fet una declaració oficial al respecte. Això deixa oberta la possibilitat d'un llançament global en el futur.

En el passat, Huawei tenia una quota de mercat del 42% al mercat de telèfons intel·ligents xinès, però des de llavors ha baixat a menys del 10%. Mentrestant, la seva quota de mercat global s'ha multiplicat per sis des de mitjans de 2019, actualment se situa en el 3%.

Fonts: IT Home (font xinesa)

Definicions:

Xipset Kirin 9000S: un conjunt de xips desenvolupat per Huawei, que incorpora tecnologia avançada per millorar el rendiment.

5G: la cinquena generació de tecnologia sense fil, que ofereix velocitats d'Internet més ràpides i admet una àmplia gamma d'aplicacions.

Mercat dels telèfons intel·ligents: la indústria que engloba la producció i venda de telèfons mòbils capaços de realitzar diverses funcions, com ara trucades, missatgeria i navegació per Internet.