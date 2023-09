Huawei presenta el Mate X5: un telèfon intel·ligent plegable amb funcions millorades

By

Huawei continua amb la seva ratxa de llançaments sorprenents de telèfons intel·ligents amb la introducció del Mate X5. Aquest dispositiu serveix com a successor directe del Mate X3 i aporta diverses millores notables a la taula.

El Mate X5 inclou la mateixa pantalla principal LTPO OLED de 7.85 polzades i la mateixa pantalla de coberta LTPO OLED de 6.4 polzades que el seu predecessor. Ambdues pantalles estan protegides per Kunlun Glass. El dispositiu està disponible en un nou color Phantom Purple, a més de les opcions Feather White, Feather Black, Feather Gold i Green Mountain de la línia Mate X3.

Pel que fa a les capacitats de la càmera, el Mate X5 conserva la mateixa configuració que el seu predecessor. Té una càmera principal de 50MP amb una obertura f/1.8, una càmera ultra gran angular de 13MP f/2.2 i un mòdul periscopi de 12MP f/3.4 amb zoom òptic 5x.

Sota el capó, el Mate X5 ofereix fins a 16 GB de RAM i 1 TB d'emmagatzematge. Tot i que no s'ha publicat la informació oficial del chipset, els informes de la Xina suggereixen que pot incloure el SoC Kirin 9000s, que es troba a la sèrie Mate 60 recentment llançada. S'especula que aquest conjunt de xips és un xip capaç de 5G basat en la tecnologia de procés de 7 nm de SMIC.

Una de les característiques més destacades del Mate X5 és el seu nou disseny d'antena. L'antena Lingxi de Huawei utilitza un algorisme d'IA per seleccionar la xarxa òptima per millorar la connectivitat. Les antenes del dispositiu també utilitzen tecnologia de sintonització de mode dual, assegurant una millor qualitat del senyal.

El Mate X5 està equipat amb una bateria més gran de 5,060 mAh i admet una càrrega per cable de 66 W, una càrrega sense fil de 50 W i una càrrega sense fil inversa de 7.5 W. S'executa amb HarmonyOS 4 i introdueix controls de gestos d'aire, que permeten als usuaris navegar per vídeos, pàgines web i imatges sense tocar la pantalla principal. A més, el Mate X5 és impermeable IPX8 i admet missatgeria bidireccional per satèl·lit BeiDou a la Xina.

Actualment, la venda anticipada del Huawei Mate X5 està disponible a través de VMall, i s'espera que les vendes obertes comencin el 15 de setembre.

