Huawei Mate 60 Pro+ es llança a la Xina amb funcions impressionants

Huawei ha presentat recentment la seva última incorporació a la sèrie Mate, el Huawei Mate 60 Pro+. Aquest nou model s'uneix als Huawei Mate 60 i Huawei Mate 60 Pro llançats anteriorment. Tot i que la companyia encara no ha revelat els detalls del processador, s'especula que els telèfons seran alimentats per un Kirin 9000s SoC intern.

El Huawei Mate 60 Pro+ compta amb una gran pantalla OLED de 6.82 polzades i inclou un sensor posterior principal de 48 megapíxels. També admet la càrrega ràpida, amb opcions de càrrega per cable (88 W) i sense fil (50 W). El telèfon està disponible per reservar prèviament a la Xina amb dues variants d'emmagatzematge: 16 GB + 512 GB i 16 GB + 1 TB.

Pel que fa a les especificacions, el Huawei Mate 60 Pro+ compta amb una pantalla OLED LPTO de 6.82 polzades amb una resolució d'1.5K i una freqüència de refresc de fins a 120 Hz. Està equipat amb Harmony OS 4.0 i té un processador no especificat, 16 GB de RAM i fins a 1 TB d'emmagatzematge integrat.

A la part frontal de la càmera, l'Huawei Mate 60 Pro+ té una configuració de càmera posterior triple, que inclou un sensor primari de 48 megapíxels amb estabilització òptica d'imatge (OIS), un sensor de 40 megapíxels amb una lent ultra gran angular i un sensor de 48 megapíxels. Teleobjectiu ultra-macro de megapíxels amb OIS. La càmera frontal inclou un sensor de 13 megapíxels.

L'alimentació del Mate 60 Pro+ és una bateria de 5,000 mAh que admet la càrrega ràpida, inclosa la càrrega per cable de 88 W, la càrrega sense fil de 50 W i la càrrega ràpida inversa sense fil de 20 W. El telèfon també ofereix diverses opcions de connectivitat com ara WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, comunicació amb dos satèl·lits i USB tipus C. Compta amb un sensor d'empremtes digitals a la pantalla per a seguretat i té una classificació IP68 per a la resistència a la pols i les esquitxades.

Tot i que encara no s'ha revelat el preu del Huawei Mate 60 Pro+, actualment està disponible per a la reserva prèvia a la Xina amb una quantitat nominal de 1,000 CNY (aproximadament 11,300 Rs.).

En general, el Huawei Mate 60 Pro+ sembla ser un telèfon intel·ligent ple de funcions amb especificacions impressionants, una pantalla d'alta qualitat i una potent configuració de càmera. Ofereix capacitats de càrrega avançades i una gran quantitat d'opcions d'emmagatzematge. Els fans de Huawei poden esperar que aquest dispositiu ofereixi una experiència d'usuari premium.

– Definicions: OLED – Díode emissor de llum orgànic, SoC – System-on-Chip, OIS – Estabilització òptica d'imatge, IP68 – Grau de protecció d'entrada de 68, el que significa que proporciona resistència a la pols i l'aigua.