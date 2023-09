Huawei Mate 60 Pro+: una visió general del model superior de la família Mate 60

El Huawei Mate 60 Pro+ és l'última incorporació a la sèrie Mate 60 de Huawei, després dels llançaments del Mate 60 i del Mate 60 Pro. Aquest model de primera línia es basa en les característiques del model Pro normal i les porta al següent nivell.

A partir del chipset, Huawei no ha revelat les especificacions exactes, però es creu que funciona amb el chipset Kirin 7s de 9000 nm produït a la Xina. El Mate 60 Pro+ ve amb 16 GB de RAM (en lloc dels 12 GB del model Pro) i ofereix opcions d'emmagatzematge de 512 GB o 1 TB, ampliables mitjançant el format de targeta NM propietari de Huawei.

La pantalla del Mate 60 Pro+ és un panell OLED LTPO de 6.82 polzades, semblant al model Pro, però amb una resolució més alta de 1,260 x 2,720 píxels. És un panell de 10 bits amb una freqüència de refresc que oscil·la entre 1 Hz i 120 Hz i inclou mostreig tàctil de 300 Hz. La brillantor es controla mitjançant una regulació PWM d'alta freqüència de 1,440 Hz.

Pel que fa a la durabilitat, el Mate 60 Pro+ té una classificació IP68 per a la resistència a l'aigua i la pols i pot suportar ser submergit en aigua fins a 6 metres (20 peus) durant mitja hora. També inclou vidre Kunlun de segona generació per protegir-se contra rascades i danys.

El Mate 60 Pro+ té un disseny de triple forat a la pantalla, amb un forat per a la càmera selfie de 13 MP i dos forats per al sistema 3D Time of Flight (ToF). A la part posterior, compta amb una configuració de càmera impressionant. El mòdul principal allotja un sensor de 48 MP amb una lent habilitat per OIS, mentre que el mòdul periscopi inclou un sensor de 48 MP i una lent de 90 mm f/3.0 amb OIS. La càmera ultra gran s'ha actualitzat a un sensor de 40MP.

La capacitat de la bateria es manté sense canvis respecte al model Pro, amb una bateria de 5,000 mAh que admet una càrrega ràpida a velocitats de 88 W amb cable i 50 W sense fil. També ofereix una càrrega sense fil inversa de 20 W per carregar altres dispositius. Les opcions de connectivitat inclouen Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 amb còdecs LDAC i L2HC, NFC i un blaster IR.

Una característica única del Mate 60 Pro+ és la seva capacitat per fer trucades de veu a través de la xarxa de satèl·lit Tiantong, a més de la missatgeria de text bidireccional a la xarxa BeiDou. Els detalls exactes de la subscripció d'aquest servei no s'han revelat.

S'espera que l'Huawei Mate 60 Pro+ comenci a enviar-se el 9 d'octubre, amb el preu encara per anunciar. Tanmateix, els clients poden reservar una plaça a la línia fent un dipòsit de 1,000 CNY (uns 135 $). Les opcions de color del Mate 60 Pro+ inclouen Negre i Crema, amb opcions d'emmagatzematge de 512 GB i 1 TB disponibles.

Definicions:

– Kirin 9000s: un chipset de 7 nm fabricat per Huawei.

– LTPO: Òxid policristalí de baixa temperatura, una tecnologia utilitzada en pantalles OLED per millorar l'eficiència energètica.

– IP68: un estàndard internacional de resistència a l'aigua i la pols.

– OIS: Estabilització òptica d'imatge, una tecnologia que s'utilitza a les lents de les càmeres per reduir el desenfocament causat pel moviment de la càmera.

– ToF: Time of Flight, una tecnologia utilitzada a les càmeres per mesurar la distància entre la càmera i el subjecte.

– BeiDou: un sistema de navegació per satèl·lit xinès.

– Tiantong: una xarxa de satèl·lit que permet trucades de veu i missatgeria de text a zones remotes.

Fonts:

- [Font xinesa]