La Heart Rhythm Society es prepara per al segon esdeveniment anual de HRX a Seattle

La Heart Rhythm Society (HRS) es prepara per al seu segon esdeveniment anual HRX, una conferència global de salut i tecnologia que reuneix professionals de les indústries sanitàries i tecnològiques. La conferència pretén desafiar l'statu quo i transformar l'atenció al pacient mitjançant la innovació i la col·laboració.

HRX 2023 tindrà lloc del 21 al 23 de setembre de 2023 al nou centre de convencions Summit de Seattle. L'escenari únic d'una habitació del lloc està dissenyat per maximitzar el compromís i fomentar la creativitat i la col·laboració entre els assistents.

La conferència comptarà amb una varietat de programació centrada en la salut digital cardiovascular. Les sessions inclouran debats i presentacions centrades en solucions sobre temes com els models d'atenció virtual emergents, l'impacte de la tecnologia digital en les desigualtats en salut i perspectives sobre el finançament de la salut digital.

A més, HRX AbstracX, impulsat pel Cardiovascular Digital Health Journal, mostrarà 15 innovadors seleccionats que presentaran el seu treball en presentacions orals de 10 minuts. La conferència també comptarà amb una competició de pitch, on cinc equips seleccionats competiran per obtenir premis en metàl·lic dels finançadors.

Els coproductors executius, el doctor Sana M. Al-Khatib i el doctor Jagmeet P. Singh, van expressar il·lusió per la propera conferència i el seu potencial per crear col·laboracions i avançar en enfocaments tecnològics per a l'atenció al pacient. Creuen que el futur de l'assistència sanitària passa per les tecnologies virtuals, digitals i d'avantguarda.

La Heart Rhythm Society es dedica a promoure l'educació i la defensa dels professionals i pacients de l'arítmia cardíaca, amb un enfocament a avançar en el camp de l'electrofisiologia.

Per obtenir més informació sobre HRX 2023, visiteu el lloc web oficial.

