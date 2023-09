Com fer ping al vostre Apple Watch mitjançant el Centre de control de l'iPhone

Una de les noves funcions d'iOS 17 us permet fer ping al vostre Apple Watch enllaçat mitjançant el Centre de control del vostre iPhone, sense haver de passar per l'aplicació Troba la meva. Aquesta pràctica funció és especialment útil quan intenteu localitzar el vostre Apple Watch en llocs difícils de trobar com sota el sofà o en un calaix.

Per fer ús d'aquesta funció, haureu d'afegir manualment el botó "Ping My Watch" al vostre Centre de control. Així és com:

1. Obriu l'aplicació Configuració al vostre iPhone.

2. Aneu a la secció Centre de control.

3. A "Més controls", toqueu la icona verda "+" per a l'opció Ping My Watch.

Un cop hàgiu afegit el botó Ping My Watch al vostre Centre de control, podeu localitzar fàcilment el vostre Apple Watch tocant la icona. Això farà que el vostre Apple Watch emeti un to audible, cosa que us facilitarà trobar-lo.

És important tenir en compte que la funció Ping My Watch només funciona quan el vostre iPhone i Apple Watch es troben a l'abast de Bluetooth o connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi. Si el vostre Apple Watch es perd o us roben, encara haureu d'utilitzar l'aplicació Troba el meu per localitzar-lo.

Podeu utilitzar la funció Ping My Watch encara que el vostre Apple Watch estigui bloquejat, carregant-se o al canell. Això el converteix en una eina versàtil per trobar el vostre rellotge en qualsevol situació.

En conclusió, la nova funció Ping My Watch al Centre de control d'iOS 17 us permet localitzar fàcilment el vostre Apple Watch amb el vostre iPhone. Si afegiu el botó Ping My Watch al vostre Centre de control, podeu fer que el vostre Apple Watch emeti un to audible per ajudar-vos a trobar-lo. Només assegureu-vos que el vostre iPhone i Apple Watch estiguin dins del seu abast o connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi.+