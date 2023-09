L'iPhone 15 utilitzarà USB-C: el que necessiteu saber

L'iPhone 15, l'última iteració d'Apple del seu icònic telèfon intel·ligent, ha fet un gran canvi que podria molestar alguns usuaris. Per tal de complir amb la normativa europea, Apple ha substituït el connector Lightning per un nou connector USB-C de forma ovalada per a la càrrega. Això vol dir que els usuaris hauran de substituir els seus accessoris Lightning, com ara cables de càrrega i auriculars, per nous productes que utilitzin USB-C.

Aquesta transició recorda quan Apple va canviar el connector de 30 pins a Lightning el 2012, fent que molts accessoris estiguin obsolets. Tanmateix, el que és diferent aquesta vegada és que la majoria de la gent ja té un cable USB-C. Molts dispositius, inclosos auriculars, consoles de jocs i els propis MacBook d'Apple, ja utilitzen USB-C com a port de càrrega estàndard.

El pas a USB-C respon a un mandat de la Unió Europea que exigeix ​​que tots els fabricants de telèfons intel·ligents adoptin un connector de càrrega comú abans del 2024. Això té com a objectiu reduir el malbaratament ambiental permetent als consumidors utilitzar menys cables d'alimentació.

Tot i que l'estandardització dels cables de càrrega és un pas endavant, és important ser conscient dels perills potencials associats als cables USB-C. A diferència dels carregadors d'alta qualitat, els cables USB-C més barats no tenen els xips necessaris per protegir el vostre dispositiu de les fluctuacions de potència. És important invertir en cables duradors de marques reconegudes per evitar danyar el telèfon.

També és important anar amb compte sobre on connecteu el cable USB-C. Connectar-lo a fonts amb una tensió més alta del que accepta el telèfon pot danyar o fins i tot electrocutar el dispositiu. Feu servir maons de càrrega d'alta qualitat per garantir la seguretat del vostre telèfon.

Per als usuaris d'iPhone que no tenen previst actualitzar-se immediatament però que encara necessiten carregadors nous, la càrrega sense fil és una alternativa rendible. El mandat de la UE només s'aplica a les connexions per cable, de manera que els dispositius de càrrega sense fil com el MagSafe d'Apple o els coixinets i suports de càrrega sense fil encara es poden utilitzar.

En general, amb el cable i el maó de càrrega adequats, la transició a USB-C hauria d'aportar avantatges com una transferència de dades més ràpida i una reducció del nombre de cables necessaris per a diferents dispositius. També significa menys cables per portar durant el viatge o els desplaçaments, ja que USB-C es converteix en un estàndard de càrrega més comú.

Fonts:

– “L'iPhone 15 ha arribat i és un malson per a tots els vostres accessoris” de Brian X. Chen (The New York Times)