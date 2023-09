Resum: a partir del 2025, serà obligatori utilitzar un compte de Google amb Fitbit. Tot i que els usuaris actuals de Fitbit no han de migrar les seves dades immediatament, poden optar per fer-ho ara per aprofitar els avantatges. La migració de les vostres dades de Fitbit a un compte de Google permet l'inici de sessió únic i aplica les funcions de privadesa de Google a les vostres dades de Fitbit. És important tenir en compte que aquesta migració és permanent i no es pot desfer.

Per començar el procés de migració, assegureu-vos que la vostra aplicació Fitbit estigui actualitzada a la versió més recent. Obriu l'aplicació i cerqueu un missatge titulat "Fitbit forma part de la família de Google". Si veieu aquesta indicació, toqueu "Comença". A continuació, trieu el vostre compte de Google de la llista d'opcions disponibles. Si no teniu un compte de Google adequat, podeu crear-ne un de nou.

Al pas següent, revisa i confirma la teva configuració de Fitbit, inclosa la informació del teu perfil i les dades de salut i benestar. Podeu triar quines dades voleu migrar. Després de verificar la teva informació, revisa com Google utilitza les dades de Fitbit i accepta les condicions. També tindreu l'opció d'aportar les vostres dades de salut a les iniciatives de recerca de Google i Fitbit.

A més, podeu optar per sincronitzar les vostres dades amb l'API Health Connect de Google si ho voleu. Un cop hàgiu completat aquests passos, toqueu "Fet" per finalitzar el procés de migració. Tot el procés hauria de durar entre cinc i deu minuts aproximadament.

Recordeu que si bé la migració no és obligatòria fins al 2025, migrar anticipadament us permet aprofitar els avantatges d'utilitzar un compte de Google amb Fitbit. Val la pena considerar si teniu previst continuar utilitzant dispositius Fitbit o Pixel Watch a llarg termini.

Nota: les dades de salut i benestar de Fitbit no es poden utilitzar per a l'orientació d'anuncis de Google com a part dels termes reglamentaris per a l'adquisició de Fitbit de Google.

Fonts: The Verge