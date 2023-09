Com utilitzar FaceTime a Apple TV amb tvOS 17

L'última actualització de tvOS 17 per a Apple TV ofereix una nova característica interessant: l'aplicació FaceTime. Ara, els usuaris d'Apple TV poden fer trucades de FaceTime directament des del seu televisor mitjançant la funció de càmera de continuïtat del seu iPhone amb iOS 17. Això permet una experiència de videotrucades de pantalla gran que és convenient i perfecta per a reunions corporatives.

Per utilitzar FaceTime a Apple TV amb tvOS 17, heu de tenir els requisits previs següents:

– tvOS 17 instal·lat al vostre Apple TV

– iOS 17 instal·lat al vostre iPhone

– Tant l'Apple TV com l'iPhone han iniciat la sessió amb el mateix ID d'Apple

– Tant l'iPhone com l'Apple TV connectats a la mateixa xarxa WiFi

- Un iPhone amb suport de càmera de continuïtat (iPhone XR o models posteriors)

Com que l'Apple TV no té una càmera integrada, la funció de càmera de continuïtat de macOS es va portar a tvOS 17. Quan obriu l'aplicació FaceTime a l'Apple TV, rebreu una notificació al vostre iPhone per connectar-lo a l'Apple TV. . Un cop connectat, se us demanarà que col·loqueu el vostre iPhone en mode horitzontal a prop del televisor amb la càmera inversa davant vostre.

Per fer una trucada de FaceTime a Apple TV amb tvOS 17, seguiu aquests passos:

1. Inicieu l'aplicació FaceTime al vostre Apple TV.

2. Seleccioneu l'identificador d'Apple que voleu utilitzar per a les trucades de FaceTime.

3. Toqueu la notificació del vostre iPhone i accepteu la connexió.

4. Col·loqueu el vostre iPhone a l'orientació recomanada a prop del televisor.

5. Seleccioneu el contacte al qual voleu trucar.

6. Quan el contacte accepti la teva trucada, tria entre tres modes de vídeo: Centre d'escenari, Retrat i Reaccions.

L'ús de FaceTime a Apple TV té avantatges com ara la comoditat d'una experiència de videotrucades de pantalla gran i una millor qualitat de vídeo gràcies a l'ús de les càmeres posteriors de l'iPhone. Tanmateix, és important tenir en compte que FaceTime a Apple TV només està disponible a les caixes Apple TV preparades per a 4K.

A més de FaceTime, també podeu utilitzar el vostre iPhone com a comandament a distància per controlar l'Apple TV. Així, tant si es tracta de reunions familiars importants com de trucades de negocis, ara podeu gaudir de l'experiència en una pantalla de TV més gran.

