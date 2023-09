Unir-se al col·lectiu Freestar a Starfield: A Guide

Al vast univers de Starfield, el Freestar Collective ofereix un estil de vida més rebel i salvatge de l'oest en comparació amb les Colònies Unides més estructurades. Però això no vol dir que els faltin habilitat i determinació. Si estàs preparat per abraçar l'esperit d'aventura i formar part del Col·lectiu Freestar, aquí t'expliquem com pots unir-te.

En primer lloc, és important tenir en compte que no us podreu unir a les principals forces de seguretat del Col·lectiu Freestar. Aquestes posicions estan reservades per a les persones que s'enfronten a amenaces com la destrucció de vaixells de càrrega FC. En canvi, podeu convertir-vos en membre dels Freestar Rangers, un grup d'individus durs que sovint tenen l'encàrrec de resoldre problemes a la frontera. Els Freestar Rangers tenen un cert prestigi, però és aconsellable no esmentar la vostra implicació amb la Flota Carmesí, les Colònies Unides o les Indústries Ryujin.

Per unir-vos al Col·lectiu Freestar, concretament als Freestar Rangers, heu de dirigir-vos a la ciutat d'Akila, Akila, al sistema Cheyenne. Si heu estat a aquesta ciutat abans, és possible que estigueu familiaritzat amb la situació actual del robatori bancari. Si no, primer haureu d'abordar-ho. Parla amb el mariscal Daniel Blake davant del banc. Et demanarà que negociis amb els lladres, i si això falla, hauràs d'eliminar-los entrant per la part posterior.

Un cop hàgiu tractat amb èxit amb els lladres de bancs, torneu a parlar amb el mariscal Blake. Suggerirà registrar-se amb els Freestar Rangers. Aneu a The Rock i trobeu la Ranger Emma Wilcox. Ella us proporcionarà la informació necessària per unir-vos al grup.

Si decidiu continuar, el Ranger Wilcox us demanarà que trieu una de les quatre tasques fora del planeta per demostrar-vos. Cada tasca inclou una recompensa de crèdit diferent, així que trieu en conseqüència. Una opció és eliminar un pirata de la Flota Carmesí, cosa que es pot fer sense sortir de la vostra nau. Després de completar la tasca, torna a trobar l'Emma i informa-la del teu èxit. Després et portarà a l'oficina de Blake, on ell et convertirà en un Freestar Ranger oficial.

Si estàs interessat en més aventures com a Freestar Ranger, l'Emma tindrà tasques addicionals perquè continuïs la cadena de missions.

En conclusió, unir-se al Col·lectiu Freestar a Starfield requereix determinació, habilitat i voluntat d'abraçar la frontera indómita. Seguint aquests passos, podeu convertir-vos en un membre valuós dels Freestar Rangers i embarcar-vos en aventures emocionants a la immensitat de l'univers Starfield.

