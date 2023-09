Com obtenir peces del vaixell a Starfield

Les peces del vaixell són elements essencials al joc Starfield, ja que reparen una part important del casc del vaixell i et permeten continuar amb les teves exploracions. Tanmateix, a causa de la seva massa de 10.00 cadascun, només podeu portar un nombre limitat d'aquestes peces mentre us aventureu. Per tant, és important saber com obtenir-ne més.

Hi ha diverses maneres d'adquirir peces de vaixell a Starfield. En primer lloc, podeu comprar-los a diferents venedors i botigues. Aquestes parts solen aparèixer a la part superior o prop de la seva llista de productes a causa de la seva importància. Alguns llocs coneguts on podeu comprar peces de vaixells inclouen Jemison Mercantile a New Atlantis, Newill's Goods a Neon i Shepherd's General Store a Akila. A més, els quioscs de l'Autoritat comercial, els vaixells mercants i les botigues també són fonts fiables per comprar peces de vaixells. Altres venedors potencials poden portar peces d'enviament, així que val la pena consultar-los si ho necessiteu.

A més de comprar peces de vaixells, també les podeu trobar mentre exploreu i saquegeu. Estigueu atents als contenidors d'emmagatzematge que es puguin saquejar, ja que poden contenir peces del vaixell. De vegades, podeu ensopegar amb peces del vaixell per casualitat mentre cerqueu aquests contenidors. A més, els vaixells destruïts també poden produir peces de vaixells. Tot i que no sempre els deixaran caure, val la pena revisar tots els vaixells abatuts. Els vaixells Crimson Fleet, en particular, tenen una probabilitat més alta de deixar caure peces del vaixell.

Si us trobeu amb un vaixell de facció amiga que participa en una baralla de gossos, teniu l'oportunitat de demanar "algunes peces de reparació addicionals" com a recompensa per salvar-les. Aquesta és una bona manera d'obtenir peces d'enviament de forma gratuïta, ja que la majoria de vaixells estaran disposats a oferir-vos-ne algunes.

Recordeu que, a més d'aquests mètodes, també podeu pagar les reparacions de vaixells parlant amb un tècnic de serveis de vaixells a una molla d'una ciutat o a l'edifici de serveis de vaixells.

Mantingueu-vos ben proveït de peces per a la nau per assegurar-vos que la vostra nau es mantingui en les millors condicions mentre exploreu els grans àmbits de Starfield. Feliç aventura!

Fonts:

- Cap