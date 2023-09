iOS 17: Com crear pòsters de contacte personalitzats i compartir contactes mitjançant NameDrop

iOS 17, l'últim sistema operatiu per a iPhones, es llançarà aviat, juntament amb la nova línia de productes d'Apple. Aquesta actualització introdueix diverses funcions interessants que permeten als usuaris personalitzar els seus iPhones com mai abans. Una característica notable és la possibilitat de crear un "pòster" únic per a cada contacte. Aquesta imatge personalitzable omplirà la pantalla quan estiguis fent una trucada amb aquesta persona o quan et truquin.

Per crear un pòster de contacte, només cal que toqueu "Foto i pòster de contacte" al perfil del contacte. A partir d'aquí, podeu triar un fons per al cartell. Les opcions inclouen l'ús d'una foto, un fons de color, un Memoji o un monograma. Podeu personalitzar l'aparença del nom del contacte, inclosos el tipus de lletra i el color. La imatge de fons també es pot editar retallant-la, aplicant filtres o eliminant el fons.

iOS 17 també introdueix una nova funció anomenada NameDrop, que permet als usuaris compartir ràpidament la seva informació de contacte sense introduir manualment noms i números de telèfon. Per utilitzar NameDrop, els usuaris han de mantenir els seus iPhones junts, de manera similar a com s'utilitza Apple Pay. Apareixerà una finestra emergent amb la informació de contacte rebuda, oferint l'opció d'editar les dades de contacte rebudes.

Actualitzar un pòster de contacte a iOS 17 és tan senzill com seguir els passos inicials per crear-lo. Només cal que obriu l'aplicació Telèfon, cerqueu el contacte que voleu editar i toqueu "Contacte amb pòster i foto" per fer les actualitzacions desitjades. A més, els usuaris poden crear un cartell de contacte i una foto per ells mateixos accedint a la seva pròpia targeta de contacte a l'aplicació Telèfon i tocant "La meva targeta".

Tingueu en compte que els pòsters de contacte es poden compartir amb altres persones, però els usuaris tenen l'opció de desactivar l'ús compartit automàtic. Malauradament, actualment NameDrop només està disponible per compartir contactes entre dispositius Apple compatibles i no està disponible per als usuaris d'Android.

Fonts:

– Maria Díaz, ZDNet