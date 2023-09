Com evitar ser sobrecarregat a Starfield

Starfield, l'últim joc de rol de Bethesda, és un joc massiu ple de missions, articles i extraterrestres. No obstant això, és fàcil trobar-se sobrecarregat i incapaç de viatjar ràpidament o esprintar. Però no tinguis por! Hi ha maneres d'evitar aquesta situació frustrant.

En primer lloc, deixeu d'agafar tot el que trobeu. Tot i que és temptador recollir cada petit article, no és necessari. Vendre articles de baix valor no donarà gaire benefici, així que centreu-vos en completar missions i vendre articles de gran valor. Deixeu les escombraries enrere i estalvieu-vos problemes.

A continuació, augmenta la teva capacitat de càrrega. A Starfield, com en altres jocs de Bethesda, determinades estadístiques són essencials. Augmentar la vostra capacitat de càrrega us permetrà portar més sense sobrecarregar-vos. Comenceu a treballar aviat per desbloquejar nivells més alts i estalvieu-vos temps a la llarga.

Fes un hàbit per comprovar regularment si hi ha articles pesats al teu inventari. Ordenar el vostre inventari per pes us ajudarà a identificar i gestionar aquests articles. Presteu especial atenció a les peces del vaixell, que són pesades però sovint es passen per alt, ja que es classifiquen com a articles d'ajuda. Emmagatzema les peces del vaixell al teu vaixell en lloc de portar-les.

Seleccioneu algunes armes per utilitzar i vendre o emmagatzemar la resta. Això us permetrà centrar les vostres habilitats, portar menys munició i evitar el pes de múltiples armes. A més, aprofita el moll de càrrega del teu vaixell per emmagatzemar recursos, objectes de valor i objectes que ocupen espai al teu inventari.

Estigueu atents als vestits espacials que proporcionen capacitat d'emmagatzematge addicional. Aquests vestits poden augmentar significativament la vostra capacitat de càrrega i fer que les vostres aventures siguin més manejables. A més, si teniu un company, utilitzeu el seu espai d'inventari per repartir el pes i alleugerir la càrrega.

Si tot falla, utilitzeu productes químics o alcohol per augmentar temporalment la vostra capacitat de càrrega. Tanmateix, utilitzeu-los amb moderació i tingueu en compte els efectes negatius que puguin tenir en el vostre personatge.

Si seguiu aquests consells i trucs, podeu evitar que us sobrecarregueu a Starfield i gaudiu d'una experiència de joc més fluida.

