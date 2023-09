Com evitar ser sobrecarregat a Starfield

Starfield, l'últim joc de rol de Bethesda, és un joc massiu ple de missions, trobades alienígenes i una gran quantitat d'articles per recollir. És fàcil deixar-se portar i trobar-se sobrecarregat amb massa brossa, cosa que dificulta moure's lliurement pel joc. Tanmateix, amb alguns consells i trucs, podeu evitar aquesta situació frustrant.

Primer, centreu-vos en augmentar la vostra capacitat de càrrega. Augmenta les estadístiques que et permeten portar més pes sense sobrecarregar-te. Això us serà útil durant tot el vostre viatge i us estalviarà temps a la llarga. A més, comproveu regularment el vostre inventari si hi ha articles pesats que ocupen espai innecessari. Ordena el teu inventari per pes i desfer-te de tots els articles que et pesen.

Un culpable comú de l'excés de càrrega són les peces del vaixell. Tot i que aquests articles són útils per reparar la teva nau durant el combat, pesen 10 kg cadascun. Assegureu-vos de comprovar el vostre inventari i emmagatzemar aquests articles voluminosos al vostre vaixell en lloc de portar-los.

Quan es tracta d'armes, tria uns quants preferits i ven o emmagatzema la resta. Això us ajudarà a especialitzar les vostres habilitats, portar menys munició i evitar gestionar nombroses armes alhora. Emmagatzema els articles sobrants a la bodega de càrrega del teu vaixell per alliberar espai al teu inventari. Utilitzeu la tecla d'accés ràpid proporcionat per Bethesda per enviar ràpidament recursos i objectes de valor al vostre vaixell.

Estigueu atents als vestits espacials que proporcionen emmagatzematge addicional. Aquests poden augmentar significativament la seva capacitat de càrrega i ajudar a alleujar la càrrega d'excés d'articles. Si teniu un company al joc, utilitzeu el seu espai d'inventari per alleugerir la vostra càrrega.

Finalment, si encara us trobeu sobrecarregat, penseu a utilitzar productes químics o begudes alcohòliques per augmentar temporalment la vostra capacitat de càrrega. Aquests elements proporcionen una solució temporal i s'han d'utilitzar amb moderació.

Seguint aquests consells, podeu gestionar el vostre inventari de manera eficaç a Starfield i evitar que us sobrecarregueu. Gaudeix del teu viatge pel gran joc de rol de món obert de Bethesda!

