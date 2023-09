El nou programa de residència de moda digital potencia els artistes a l'ecosistema Web3

El programa inaugural de residència de moda digital, creat per Draup, Vertical i Lens Protocol, ha anunciat els seus primers 26 candidats guanyadors. El programa té com a objectiu potenciar tant els dissenyadors digitals existents com els nouvinguts mitjançant la formació gratuïta durant un curs de sis setmanes. Els tallers cobreixen diversos temes, com ara l'evolució de la moda digital, la creació digital tèxtil, la realitat augmentada (RA) i els jocs. En finalitzar el programa, els veïns treballaran en un projecte final que s'exposarà a l'octubre.

Vertical, un comissari i consultor d'art basat en blockchain, ha acollit anteriorment tallers relacionats amb Web3 i l'art, però ara es centra en la moda digital per primera vegada. El fundador i CEO Micol Ap explica que molts artistes i creadors que entren a l'espai lluiten per navegar per la tecnologia i incorporar-la a la seva pràctica. Per això, van decidir crear un programa específicament adaptat a la moda digital.

Les empreses que inverteixen en aquests artistes entenen que el seu èxit és crucial per al futur de la indústria. Per exemple, Epic Games, el propietari de Fortnite, té un fons per recompensar els creadors amb talent. Syky i Adidas també tenen acords per generar ingressos amb les vendes de moda digital creada pels seus artistes. Aquestes inversions no només faciliten la compra i l'ús de moda digital, sinó que també contribueixen a la seva acceptació més àmplia.

El programa no només ofereix formació sinó que també fomenta un sentit de comunitat entre els participants. Ap emfatitza la importància del suport quan el món és crític amb el que fan. L'objectiu és inspirar i animar els artistes de l'ecosistema Web3, on conceptes com el metavers i Web3 han experimentat una disminució del sentiment públic. Mitjançant l'educació i l'apoderament dels artistes, aquestes empreses estan treballant activament per portar la moda digital al corrent principal.

