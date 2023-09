El programari espia vinculat a l'empresa israeliana NSO explota un defecte en els dispositius Apple

Investigadors del grup de control digital Citizen Lab han descobert programari espia que creuen que està connectat a l'empresa israeliana NSO i explota un defecte recentment descobert als dispositius Apple. El programari espia, conegut com Pegasus, es va trobar al dispositiu Apple d'un empleat d'un grup de la societat civil amb seu a Washington. Citizen Lab va afirmar que aquest incident posa de manifest l'important paper que juga la societat civil en la detecció d'atacs cibernètics sofisticats.

No s'han revelat els detalls específics sobre l'individu i l'organització afectats. No obstant això, el defecte en qüestió pot comprometre els iPhones amb la darrera versió d'iOS (16.6) sense cap interacció de la víctima. Com a resultat de les troballes de Citizen Lab, Apple ha publicat noves actualitzacions per abordar les vulnerabilitats.

Un portaveu de l'NSO no va comentar immediatament la investigació realitzada per Citizen Lab. Val la pena assenyalar que NSO s'ha enfrontat a un escrutini i ha estat inclòs a la llista negra pel govern dels EUA des del 2021 a causa de presumptes abusos, inclosa la vigilància de funcionaris del govern i periodistes.

En resposta al descobriment, Citizen Lab ha instat els usuaris a actualitzar els seus dispositius Apple per protegir-se de possibles bretxes de seguretat. Apple ha confirmat l'existència del defecte i ha animat els seus clients a instal·lar les últimes actualitzacions de programari.

Tot i que aquest incident genera preocupacions sobre la seguretat dels dispositius Apple, també destaca la importància de la col·laboració contínua entre els investigadors de ciberseguretat i les empreses tecnològiques. Aquestes associacions poden ajudar a identificar i abordar les vulnerabilitats abans que puguin ser explotades per actors maliciosos.

Fonts:

– Citizen Lab: Grup Digital Watchdog

– NSO: Empresa israeliana especialitzada en programari espia

– Apple: empresa tecnològica i fabricant de dispositius