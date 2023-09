El proper esdeveniment de llançament de l'iPhone d'Apple i el seu impacte potencial en el rendiment de les accions

Apple presentarà el seu darrer model d'iPhone, l'iPhone 15, en el seu esperat esdeveniment de llançament, "Wonderlust". Històricament, les accions d'Apple tendeixen a tenir un rendiment superior als sis mesos posteriors al llançament d'un iPhone. No obstant això, entre un i tres mesos després de l'esdeveniment, les accions es mouen en línia amb el mercat, segons l'analista de Morgan Stanley Erik Woodring. Malgrat aquesta tendència positiva, les accions d'Apple s'han enfrontat a reptes en les últimes sessions a causa dels informes de la Xina que prohibeix l'ús d'iPhone a les agències governamentals i a les empreses estatals. Aquests reptes, juntament amb un context macroeconòmic més feble i la desacceleració de la despesa dels consumidors, han contribuït a una caiguda del 4.4% de les accions d'Apple aquest mes.

Els analistes estan vigilant de prop qualsevol impacte en la demanda dels possibles augments de preus dels models d'iPhone 15 Pro. L'analista de Barclays, Tim Long, prediu que hi haurà vents en contra per a les unitats venudes, sobretot a causa de l'augment dels preus de venda mitjans davant un clima econòmic general més feble. Les expectatives de Wall Street per a l'iPhone d'aquest any inclouen actualitzacions menors, com ara un processador intern actualitzat, un marc, ports USB-C i una càmera, una bateria i un processador potencialment actualitzats per als models Pro. També s'espera que l'Apple Watch rebi una bateria millorada i nous colors de banda.

Amb la possibilitat d'augmentar els preus dels models Pro, alguns analistes preveuen un augment de les estimacions d'ingressos de l'iPhone. Angelo Zino de CFRA suggereix que augmentar els preus podria augmentar les estimacions d'ingressos entre un 6% i un 8%. Malgrat l'especulació sobre possibles augments de preus i la manca d'un factor "wow" en el llançament del producte d'enguany, la qualitat de construcció constant d'Apple, les actualitzacions de programari i l'augment de quota de mercat han estat reconeguts pels analistes com a factors contribuents positius.

Quan es té en compte l'impacte en les accions d'Apple, és important tenir en compte que les tendències històriques suggereixen un període potencialment més feble per endavant, amb notícies recents de la Xina i signes de reducció de la despesa dels consumidors. Woodring de Morgan Stanley indica que els esdeveniments de llançament d'Apple sovint donen lloc a un escenari de "venda de notícies", amb un rendiment inferior al voltant de 15 punts bàsics el dia del llançament i que es mantenen en línia amb el mercat durant els següents o tres mesos. Tanmateix, les dades anteriors també mostren que les accions d'Apple han superat el mercat gairebé un 14% de mitjana en els tres mesos previs al llançament i gairebé un 19% en els sis mesos anteriors. Això indica que, tot i que pot haver-hi un rendiment més feble a curt termini, els inversors que es mantenen podrien veure que les accions superen un 8% de mitjana en els sis mesos posteriors a l'esdeveniment.

De cara al futur, Wall Street veu una perspectiva positiva a llarg termini per a les accions d'Apple, però podria trigar un temps perquè aquests vents de cua es materialitzin. És essencial tenir en compte l'impacte potencial de les baixes estimacions de compra i les expectatives d'enviaments plans en el rendiment de les accions d'aquest any. Tot i que la valoració de les accions d'Apple es manté elevada en comparació amb els nivells històrics, hi ha factors com la demanda acumulada i les comparacions fàcils d'any a any que situen Apple per a un rendiment superior al nou any.

