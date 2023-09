Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme com Johnny Cage

L'esperat Mortal Kombat 1 s'estrenarà aviat, i una de les revelacions més emocionants ha estat la inclusió de l'actor i artista marcial Jean-Claude Van Damme com el personatge Johnny Cage. La participació de Van Damme en el joc és especialment significativa perquè va tenir un paper clau en la creació del mateix Mortal Kombat.

Quan els desenvolupadors, Ed Boon i John Tobias, treballaven per a Midway, inicialment s'havien acostat a Van Damme per protagonitzar un joc arcade. Tanmateix, l'actor va declinar l'oferta, fet que va portar a Boon i Tobias a desenvolupar el seu propi projecte de joc de lluita original. Aquesta decisió finalment va donar lloc al naixement de Mortal Kombat.

Ara, en una aparició recent al programa de tertúlies Hot Ones, Ed Boon va donar a conèixer la primera mirada a Van Damme com Johnny Cage. Durant l'entrevista, Boon va parlar de la història de l'actor amb la franquícia mentre aguantava la calor d'una ala calenta de 71,000 unitats Scoville. Boon va revelar que havien fet múltiples intents d'involucrar a Van Damme en el passat, però aquesta vegada van aconseguir l'or i van aconseguir la seva participació.

En el fragment de Van Damme com a Cage, el veiem preparant-se per lluitar contra una altra versió de Johnny Cage a la seva casa de Hollywood. El vestit recorda els dies de joventut de Van Damme, especialment els seus papers a Bloodsport i Kickboxer, amb l'emblemàtic vestit que consta d'un cinturó, sabatilles i pantalons curts de elastà.

Mortal Kombat 1 també inclou altres cares de celebritats conegudes, com Megan Fox com a Nitara, John Cena com a Peacemaker, Antony Starr com a Homelander i JK Simmons com a veu d'Omni-Man. Aquests personatges formen part del primer Kombat Pack del joc.

Els aficionats esperen amb impaciència el llançament de Mortal Kombat 1, que es llançarà el 19 de setembre per a Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC i Xbox Series X. L'accés anticipat està disponible durant cinc dies a través de l'edició Premium, que inclou el joc. , el primer Kombat Pack i la pell de Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

Fonts: [article font]