Els accionistes d'Apple esperen el llançament de l'iPhone 15 enmig de les preocupacions de la Xina

Amb l'esdeveniment anual de llançament de productes d'Apple al setembre a la volta de la cantonada, els inversors esperen impacients la presentació de l'esperat iPhone 15. No obstant això, les preocupacions sobre la Xina han fet ombra sobre les accions del gegant tecnològic en els darrers dies. Els informes d'una possible prohibició als empleats del govern que utilitzin iPhones i altres dispositius de marca estrangera a la feina a Pequín han causat certa incertesa.

Malgrat aquestes preocupacions, les accions d'Apple havien tingut un bon rendiment abans de les notícies de la Xina. Després d'un breu cop als guanys trimestrals a l'agost, les accions van augmentar més del 9% durant les setmanes prèvies al 5 de setembre. Històricament, el període previ a l'esdeveniment anual de productes d'Apple ha estat alcista per a les accions de la companyia, sobretot des del 2016, quan Apple va començar a superar l'S&P 500.

Mirant enrere el rendiment d'Apple en anys anteriors, veiem un registre mixt. L'any 2016, les accions van cotitzar planes abans de saltar gairebé un 7% després de l'esdeveniment mediàtic. El 2017, les accions van baixar lleugerament abans de pujar per acabar l'any. Tanmateix, el 2018 va experimentar un descens després de l'esdeveniment, mentre que el 2019 i el 2020 van experimentar guanys importants. El 2021, les accions van disminuir abans de repuntar després de l'esdeveniment, i el 2022, van ensopegar després.

El llançament del producte d'enguany, anomenat "Wonderlust", inclourà una presentació del CEO Tim Cook de la seu d'Apple a Cupertino, Califòrnia. Les notícies recents sobre la possible prohibició de l'ús de l'iPhone per part dels empleats del govern xinès només han augmentat l'expectació per l'esdeveniment.

Tot i que les accions d'Apple van patir pèrdues la setmana passada, molts analistes consideren que la venda és exagerada. Wedbush Securities, per exemple, creu que els guanys de participació d'Apple al mercat xinès de telèfons intel·ligents superen l'impacte potencial d'una prohibició governamental. Goldman Sachs estima que aquesta prohibició afectaria aproximadament el 7.5% de la població ocupada de la Xina i tindria un impacte de l'1% en els ingressos d'Apple.

Jim Cramer, un inversor destacat, continua mantenint la seva visió optimista sobre Apple, afirmant que els consumidors xinesos encara estan comprant productes d'Apple. Malgrat les preocupacions per la Xina, els accionistes d'Apple mantenen l'esperança pel llançament de l'iPhone 15 i esperen amb impaciència l'anunci.

