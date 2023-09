"Jean-Claude Van Damme debuta com Johnny Cage a Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 comptarà amb un emocionant repartiment de celebritats, com JK Simmons, John Cena i Megan Fox. Tanmateix, una de les incorporacions més notables al joc és l'estrella d'acció dels anys 80 Jean-Claude Van Damme, que fa un cameo com Johnny Cage. El co-creador de la sèrie, Ed Boon, ha compartit en línia la semblança de Van Damme al joc, revelant l'aspecte del seu personatge.

En un moviment de màrqueting interessant, Boon va aparèixer recentment al programa de YouTube "Hot Ones" organitzat per First We Feast. Durant la seva aparició de 14 minuts, Boon va parlar de Mortal Kombat 1 i la història de la sèrie mentre degustava diverses salses picants amb ales de pollastre. El vídeo també mostrava algunes imatges del joc, inclosa una breu visió del personatge de Van Damme a les 5:52. Al clip, Van Damme bombeja l'aire, gira l'ocell i té una semblança sorprenent amb el seu jo més jove.

Boon també va compartir una història intrigant sobre com la participació de Van Damme a Mortal Kombat 1 porta la sèrie al cercle complet. Va revelar que el joc es va originar a partir dels intents fallits de NetherRealm Studios de crear un joc centrat en Jean-Claude Van Damme fa uns 30 anys. Malgrat la resistència inicial de Van Damme, l'equip finalment va aconseguir la seva participació, creant un moment emocionant per a l'equip de desenvolupament.

Van Damme com Johnny Cage formarà part del Kombat Pack DLC del dia de llançament de Mortal Kombat 1, que es publicarà el 19 de setembre per a PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch i PC.

Fonts:

– First We Feast's Hot Ones a YouTube