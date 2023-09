Irlanda adopta la tendència sense efectiu: què significa per als consumidors?

Els clients irlandesos se'ls demana cada cop més que paguin electrònicament en lloc d'utilitzar efectiu. Moltes empreses, com Ryanair i la botiga d'estil de vida Oliver Bonas, han optat per no fer efectiu. El 2022, el 54% de les transaccions a Irlanda es van pagar amb efectiu, en comparació amb països com Itàlia, Espanya i Alemanya on l'ús d'efectiu encara era més elevat.

El pas cap als pagaments digitals aporta comoditat i elimina la necessitat de portar efectiu, però també genera preocupacions. La privadesa és un problema important, amb preocupacions pel robatori digital, el frau i l'intercanvi d'informació personal. L'efectiu segueix sent essencial per als marginats digitalment i els vulnerables. Proporciona una contingència quan els sistemes de pagament electrònic fallen i ofereix un major control sobre els costos de despesa, especialment quan es viatja fora de la zona euro.

Malgrat la comoditat dels pagaments digitals, les lleis de curs legal no sempre exigeixen que les empreses acceptin diners en efectiu. El 2010, la Comissió Europea va recomanar "l'acceptació obligatòria" d'efectiu a la zona euro, però també va permetre excepcions. Els proveïdors poden rebutjar l'efectiu en circumstàncies excepcionals, com ara oferir la liquidació d'un deute inferior a 5 € amb un bitllet de 200 €. A Irlanda, l'ús d'efectiu es regeix per la llei contractual i les empreses poden optar per rebutjar els pagaments en efectiu en determinades circumstàncies.

Tot i que el pas cap a una societat sense efectiu ofereix beneficis, és important tenir en compte les implicacions per als diferents grups de consumidors. La privadesa i l'accessibilitat segueixen sent factors crítics en la transició en curs.

Fonts: Banc Central d'Irlanda, Comissió Europea