El polèmic llançament del Sandbox de privadesa de Google

Resum: el llançament per part de Google del seu Privacy Sandbox, una plataforma publicitària que fa un seguiment de les pàgines web dels usuaris i genera temes publicitaris per compartir-los amb els llocs web, està rebent una atenció generalitzada. La plataforma, coneguda anteriorment com a API FLoC i Topics, s'ha enfrontat a l'oposició, però s'està impulsant a les versions de producció. Malgrat la brillant entrada al bloc de la primera pàgina per al redisseny de Chrome, l'anunci de la plataforma publicitària es va amagar a la pàgina privacysandbox.com, cosa que suggereix que Google coneix la seva impopularitat. Els usuaris de Chrome rebran una notificació emergent sobre la funció de "privadesa dels anuncis" desplegada, i Google afirma que és un pas cap a una web més privada. Tanmateix, la nova plataforma publicitària, que Google té previst utilitzar com a alternativa a les galetes de seguiment de tercers, té limitacions i només està disponible als navegadors Chromium. La mesura es veu com una resposta a la decisió d'Apple de bloquejar les galetes de tercers a Safari, que va afectar el flux d'ingressos de Google. L'Electronic Frontier Foundation va criticar el FLoC de Google i va demanar una millor solució de seguiment en lloc de reinventar el seguiment del tot.

El llançament de la Privacitat Sandbox de Google, una plataforma publicitària controvertida, està cridant l'atenció. Malgrat els seus noms anteriors, com ara FLoC i Topics API, i l'oposició generalitzada, la plataforma s'està introduint a les versions de producció. L'empresa sembla ser conscient de la seva potencial impopularitat, ja que l'anunci de la plataforma publicitària es va amagar a la pàgina privacysandbox.com en lloc d'una publicació de bloc de la portada com el redisseny de Chrome. Els usuaris de Chrome rebran una notificació emergent sobre la funció de "privadesa dels anuncis", que Google afirma que contribuirà a un web més privat.

La plataforma de seguiment alternativa de Google pretén substituir les galetes de seguiment de tercers, després del bloqueig d'Apple d'aquestes galetes a Safari. Tanmateix, la plataforma publicitària de Google només està disponible als navegadors Chromium, no als navegadors Apple i Firefox. L'Electronic Frontier Foundation ha criticat el Federated Learning of Cohorts (FLoC) de Google i l'ha titllat de "idea terrible". Argumenten la necessitat d'una millor solució de seguiment, en lloc de reinventar els mètodes de seguiment. Malgrat les promeses de Google de millorar la privadesa, s'han plantejat preocupacions sobre les limitacions i les possibles conseqüències de la nova plataforma publicitària.

