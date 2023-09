Google Pixel Watch rebrà el pegat de seguretat d'Android de setembre

Verizon ha revelat que el Google Pixel Watch està programat per rebre una nova actualització de programari, marcada com a versió RWDC.230905.003, que inclou el pegat de seguretat d'Android de setembre per a rellotges. La data de llançament s'indica l'11 de setembre, cosa que indica que l'actualització hauria d'estar disponible per als usuaris avui.

Tot i que no es van proporcionar detalls addicionals, s'espera que l'actualització se centra principalment en els darrers pedaços de seguretat d'Android, cosa que suggereix que pot ser una actualització relativament menor. Actualment es desconeix més informació o anuncis oficials de Google sobre el llançament.

Val la pena assenyalar que Google ha confirmat el llançament de la compilació RWDC.230905.003 per al Pixel Watch, que inclou models LTE i Bluetooth/WiFi.

Els usuaris que esperen amb impaciència l'actualització poden intentar descarregar-la mitjançant el mètode tradicional de toc d'actualització de Wear OS. Si hi ha més informació disponible o si Google aborda el llançament, actualitzarem aquesta publicació en conseqüència.

En resum, el Google Pixel Watch està preparat per rebre el pegat de seguretat d'Android de setembre, tal com va revelar Verizon. S'espera que aquesta actualització, identificada com a versió RWDC.230905.003, proporcioni les millores de seguretat més actualitzades per al Pixel Watch. Els usuaris poden comprovar l'actualització manualment mitjançant el truc de toc de l'actualització de Wear OS o esperar que es desplegui automàticament.

Definicions:

– Pixel Watch: el dispositiu portàtil desenvolupat per Google, dissenyat per oferir diverses funcionalitats de rellotge intel·ligent.

– Android Security Patch: una actualització publicada per Google per solucionar vulnerabilitats i millorar la seguretat dels dispositius Android.

– Verizon: empresa de telecomunicacions que ofereix serveis de telefonia mòbil i productes sense fil.

Fonts:

- Verizon