Android presenta un canvi d'imatge de marca amb una identitat renovada

Google ha donat a Android el seu primer canvi d'imatge de marca en més de quatre anys mentre es prepara per llançar Android 14. La identitat renovada alinea la marca d'Android amb la de Google, posant l'accent en la seva interconnexió. El canvi més notable és el canvi d'"android" en minúscules a "Android", afegint més pes a la paraula i subratllant el seu estat com a producte de Google.

L'emblemàtica mascota del bugdroid, símbol d'Android durant anys, es manté sense canvis, però s'ha transformat en una obra d'art en 3D per a aquesta actualització de la marca. Malgrat la seva manca de parla, el bugdroid és reconegut a nivell mundial i encarna l'esperit d'Android.

La marca d'Android actualitzada s'implementarà als dispositius i plataformes a finals d'any, coincidint amb els llançaments d'Android 14 i la sèrie Pixel 8. Aquesta identitat reimaginada reforça la forta connexió entre Android i Google, destacant la importància de les aplicacions i serveis de Google dins de l'ecosistema Android.

A més del canvi d'imatge de la marca, Google introdueix noves funcions a través del seu Quarterly Feature Drop per a Android. Aquestes millores inclouen el giny d'assistència d'un cop d'ull i la possibilitat d'afegir codis QR i passis de codi de barres a Wallet, millorant encara més la comoditat i la funcionalitat per als usuaris d'Android.

Amb aquesta actualització de la marca i les innovacions contínues, Android i Google estan preparats per al futur, assegurant que ambdues marques continuïn evolucionant i satisfent les necessitats dels usuaris de tot el món.

Definicions:

– Android: Android és un sistema operatiu mòbil desenvolupat per Google.

– Canvi d'imatge de marca: canvi d'imatge o refresc de la identitat visual i els elements de marca d'una marca per alinear-se amb els seus objectius i posicionament actuals.

– Bugdroid: El bugdroid és la mascota d'Android, un robot verd que representa el sistema operatiu Android i la seva comunitat.

– Codi QR: un codi QR és un tipus de codi de barres que conté informació codificada i que es pot escanejar mitjançant un telèfon intel·ligent o un lector de codis QR.

– Sèrie Pixel 8: la sèrie Pixel 8 fa referència als propers telèfons intel·ligents llançats per Google amb la marca Pixel.

Fonts: la informació d'aquest article es basa en l'article font i coneixements generals.