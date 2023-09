Google presenta la funció de correcció de proves a Gboard: una potent eina d'escriptura basada en IA

La popular opció de teclat de Google per a Android, Gboard, està preparada per rebre una sèrie de noves funcions d'IA generativa. A la recent conferència de desenvolupadors I/O 2023, Google va donar a conèixer els seus plans per millorar Gboard amb diverses eines d'IA. Entre aquestes noves incorporacions hi ha l'opció "Revisió", actualment només disponible per a provadors beta.

Amb la propera actualització de la versió 13.4, la funció de correcció començarà a aparèixer a la versió beta de Gboard per a Android. Aquesta eina basada en IA es troba convenientment a la barra d'eines del teclat i té com a objectiu ajudar els usuaris a comprovar si hi ha errors ortogràfics i gramaticals.

Segons els informes, la funció de correcció de proves es va detectar per primera vegada al Pixel Fold, mostrant un missatge "Arregla'l" juntament amb el símbol de Google per a l'IA generativa. En seleccionar aquesta opció, es proporciona una explicació emergent que informa als usuaris que el seu text s'enviarà a Google perquè el processi quan la funció estigui habilitada.

Els usuaris només poden tocar l'opció "Revisió" a la barra d'eines de Gboard, la qual cosa permet a l'IA analitzar el text i oferir suggeriments per corregir qualsevol error ortogràfic o gramatical detectat, així com afegir signes de puntuació. Les correccions suggerides van acompanyades d'un botó "Arregla'l", que els usuaris poden tocar per corregir automàticament els errors.

Aquesta nova funció té el potencial de substituir la funcionalitat de correcció automàtica existent, oferint suggeriments més precisos i específics del context per millorar el text. A més, s'ha rumorejat que Google està treballant activament en el desenvolupament de més funcions basades en IA per a Gboard, com ara un creador d'adhesius amb intel·ligència artificial i una funció de "ton" que permet als usuaris reescriure missatges amb diferents tons, que van des de formals a informals. .

La introducció de Google de la funció de correcció de proves a Gboard reflecteix el seu compromís d'aprofitar la IA per millorar l'experiència de l'usuari i proporcionar eines útils per a una escriptura eficient i sense errors. Les properes actualitzacions estan preparades per revolucionar la manera com utilitzem els nostres teclats, fent que les tasques d'escriptura siguin més agradables i productives.

