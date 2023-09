Google presenta Pixel 8 Pro i Pixel Watch 2 abans de l'esdeveniment del 4 d'octubre

Google ha compartit recentment un vídeo teaser titulat "The W8 is Almost Over" abans del seu esdeveniment del 4 d'octubre. El vídeo mostra el Pixel 8 Pro i el Pixel Watch 2. El logotip familiar de quatre colors de l'empresa gira fins que el "oo" es combina per formar un 8, mostrant la paleta blau/verd/violada habitualment associada a tecnologies d'IA generativa com SGE i Ajuda'm a escriure. El subtítol adjunt esmenta de manera divertida que "un ritme electro ambiental es construeix amb anticipació" durant aquest segment.

A continuació, el vídeo teaser ofereix una visió de primer pla del Pixel 8 Pro de porcellana/blanc i de la seva càmera, revelant que les comandes anticipades estaran disponibles el 4 d'octubre. A més, el vídeo mostra breument el Pixel Watch 2, que sembla assemblar-se. el seu predecessor amb el mateix connector de banda i disseny abovedat. Al vídeo no queda clar si el dispositiu s'ha fet més prim des de certs angles.

En particular, el disseny de la corona giratòria del Pixel Watch 2 sembla més suau i més arrodonit en comparació amb el model de primera generació, mentre que la tija sembla més prima. El botó lateral, situat per sobre de la tija, també sembla ser menys pronunciat.

El vídeo teaser conclou amb una visió dels Pixel Buds Pro de color porcellana a joc i una altra foto del Pixel 8 Pro. En resum, Google indica explícitament que aquest esdeveniment comptarà amb tres productes, dos que seran estretament nous llançaments. Tanmateix, també s'espera una actualització substancial de programari per als auriculars.

Font: [Google teases Pixel 8 Pro i Pixel Watch 2 abans de l'esdeveniment del 4 d'octubre] (article font sense URL)