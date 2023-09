Pixel 8 Pro de Google: disseny i funcions filtrades

By

La Google Store ha revelat sense voler el disseny i les funcions del proper telèfon intel·ligent Pixel 8 Pro i Pixel Watch 2. La pàgina promocional, publicada abans de l'esdeveniment de llançament del 4 d'octubre, va proporcionar informació sobre els dissenys d'ambdós dispositius.

Des de la pàgina de promoció, és evident que la part frontal del Pixel 8 Pro no té costats corbats. Aquesta opció de disseny es desvia de la tendència popular de pantalles corbes que es veu en molts telèfons intel·ligents emblemàtics. L'absència de costats corbats pot proporcionar un aspecte més tradicional i convencional al dispositiu.

A la part frontal del Pixel 8 Pro, es poden veure dues funcions circulars destacades. Aquests són un flaix LED i un sensor de temperatura. Aquestes addicions suggereixen que el dispositiu oferirà capacitats avançades de càmera i possiblement funcions de control de la temperatura. Tanmateix, encara no s'han revelat més detalls sobre les especificacions de la càmera i el propòsit del sensor de temperatura.

El Pixel 8 Pro és molt esperat gràcies a les seves prometedores especificacions i a les millores que s'espera que aporti en comparació amb el seu predecessor. Es rumoreja que el dispositiu inclou un processador potent, una pantalla d'alta resolució i una configuració de càmera millorada.

Pel que fa al Pixel Watch 2, no es va revelar molta informació a la pàgina de promoció. Tanmateix, es preveu que el smartwatch vindrà amb un disseny actualitzat i funcions millorades, amb l'objectiu de competir amb altres rellotges intel·ligents populars del mercat.

Amb aquests detalls filtrats, l'emoció pel Pixel 8 Pro i el Pixel Watch 2 de Google augmenta entre els entusiastes de la tecnologia. La presentació oficial el 4 d'octubre està molt esperada per oferir més informació sobre aquests dispositius tan esperats.

Definicions:

– Flaix LED: un flaix LED (díode emissor de llum) és una funció de flaix d'un telèfon intel·ligent o càmera que emet una ràfega de llum per millorar la brillantor i la claredat de les fotos preses en condicions de poca llum.

– Sensor de temperatura: un sensor de temperatura és un component que mesura la temperatura circumdant i proporciona dades relacionades amb la temperatura al dispositiu on està integrat.

– Pàgina promocional: una pàgina promocional és una pàgina web creada per anunciar o proporcionar informació sobre un producte o servei.

Fonts:

– Pàgina promocional de Google Store per a Pixel 8 i Pixel Watch 2.