Google presenta la sèrie Pixel 8 i Pixel Watch 2 abans del llançament

Google ha sorprès a tothom en revelar el Pixel 8, el Pixel 8 Pro i el Pixel Watch 2 un mes abans del previst. S'ha publicat un vídeo que mostra una vista de 360 ​​​​graus dels dos telèfons, i estaran disponibles per a la comanda prèvia just després de l'esdeveniment de llançament de Made by Google el 4 d'octubre.

Tot i que no hi va haver gaires especulacions sobre l'aspecte físic dels dispositius, el vídeo confirma la versió de porcellana filtrada anteriorment del Pixel 8 Pro, així com una opció rosa per a l'edició estàndard. El vídeo també destaca la diferència de mida entre el Pixel 8 i el Pixel 8 Pro, amb rumors que suggereixen una pantalla una mica més petita per al Pixel 8 en comparació amb el seu predecessor.

A més dels telèfons, un segon vídeo confirma una corretja de porcellana per al Pixel Watch 2, que coincideix amb el Pixel 8 Pro. Aquesta presentació dels dispositius permet a Google mostrar el disseny i les funcions sense massa misteri que els envolta.

No està clar per què Google va decidir revelar els telèfons abans d'hora, però els dóna l'oportunitat de generar il·lusió i expectació pel seu proper esdeveniment de llançament. Com sempre, els consumidors poden esperar que la sèrie Pixel ofereixi consells imparcials i independents sobre què comprar.

