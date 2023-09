Els telèfons Google Pixel 8 i Pixel Watch 2 es van revelar en un vídeo teaser oficial

By

Abans del seu esdeveniment de llançament oficial a l'octubre, Google ens ha donat un cop d'ull dels seus propers telèfons Pixel 8 i de l'esperat Pixel Watch 2 en un vídeo teaser oficial. El vídeo teaser mostra la part posterior i els laterals dels dispositius, proporcionant una visió del disseny. La pàgina de destinació del nou conjunt de maquinari també indica el que vindrà.

Segons Google, els telèfons Pixel 8 comptaran amb les càmeres Pixel més avançades fins ara, juntament amb Google AI per millorar l'experiència de l'usuari. L'empresa destaca les funcions d'edició de fotos amb intel·ligència artificial com ara Magic Eraser per eliminar el desordre de fons i Photo Unblur. Aquestes funcions ja estan disponibles als dispositius Pixel existents, juntament amb la funció Live Translate que transcriu les converses en temps real.

Les imatges filtrades suggereixen que els telèfons Google Pixel 8 conservaran la ranura física de la targeta SIM, malgrat la creixent conversa sobre la tecnologia eSIM. El Pixel 8 Pro probablement estarà disponible en opcions de color blau, gris, crema i negre, mentre que el Pixel 8 base es mostra amb un acabat daurat rosa.

En el passat, els telèfons Pixel de Google han estat elogiats per les seves càmeres fortes, la llarga durada de la bateria i el rendiment general. El Pixel Watch, però, s'ha vist una mica frenat per una durada de la bateria decepcionant.

L'anunci dels telèfons Google Pixel 8 arriba enmig de filtracions i anticipació al voltant de la propera revelació de l'iPhone 15 i el llançament de la sèrie Samsung Galaxy S23. La presentació oficial dels telèfons Google Pixel 8 serà un dels últims llançaments importants de telèfons a Austràlia per a aquest any.

