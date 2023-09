La sèrie Google Pixel 8 i Pixel Watch 2 es llançaran a l'Índia: tot el que sabem fins ara

Google presentarà la seva molt esperada sèrie Pixel 8 i Pixel Watch 2 en el proper esdeveniment "Made by Google" el 4 d'octubre. Els telèfons intel·ligents emblemàtics, inclosos els Pixel 8 i Pixel 8 Pro de vainilla, també estaran disponibles a l'Índia. Les comandes anticipades dels telèfons començaran a Flipkart a partir de l'endemà de l'esdeveniment de llançament. Flipkart ha estat el soci minorista en línia per a tots els llançaments de Pixel. S'espera que la sèrie Pixel 8 funcioni amb Android 14 i comptarà amb el potent SoC Tensor G3.

Aquesta serà la segona línia principal de Pixel que es llançarà a l'Índia des del 2018, després de la sèrie Pixel 7 de l'any passat. Les sèries anteriors de Pixel 4, Pixel 5 i Pixel 6 no es van llançar a l'Índia. Tanmateix, els models de la sèrie A diluits, com ara el Pixel 4a, el Pixel 6a i el Pixel 7a, van fer el seu debut al país.

Encara es desconeixen els preus i la data de primera venda de la sèrie Pixel 8 a l'Índia. Tanmateix, els informes suggereixen que el Pixel 8 podria tenir un preu al voltant de Rs. 78,400 per a la variant d'emmagatzematge de 128 GB i Rs. 85,200 per a la variant d'emmagatzematge de 256 GB. El Pixel 8 Pro, d'altra banda, pot costar aproximadament Rs. 1,10,900 per al model d'emmagatzematge de 128 GB i Rs. 1,17,500 per al model d'emmagatzematge de 256 GB.

Pel que fa a les especificacions, s'espera que tant el Pixel 8 com el Pixel 8 Pro tinguin pantalles de freqüència de refresc de 120 Hz i funcionin amb Android 14. El Pixel 8 Pro podria incloure nous sensors de càmera i un sensor de temperatura, juntament amb una bateria de 4,950 mAh amb 27 W. suport de càrrega ràpida per cable. Es rumoreja que el Pixel 8 té una bateria de 4,485 mAh amb càrrega per cable de 24 W i suport de càrrega sense fil de 12 W.

L'esdeveniment de llançament "Made by Google" se celebrarà el 4 d'octubre a les 10:00 hora local a Nova York. A més de la sèrie Pixel 8, Google també presentarà Pixel Watch 2 i Pixel Buds Pro.

