Google llança un projecte de futurs digitals per a una IA responsable

Google ha presentat el Digital Futures Project, una iniciativa que pretén donar suport als investigadors i desenvolupar solucions de polítiques públiques per a la intel·ligència artificial (IA). Google.org, el braç benèfic de Google, està establint un fons de 20 milions de dòlars per oferir subvencions a grups de reflexió i institucions acadèmiques que treballen en coneixements d'IA. El projecte pretén abordar el potencial de la IA per millorar vides i fer front a desafiaments globals complexos, alhora que considera qüestions d'equitat, biaix, desinformació, seguretat i el futur del treball.

El fons donarà suport a pensadors independents que investiguin temes com l'impacte de la IA en la seguretat global, la millora de la seguretat institucional i empresarial, els efectes de la IA en el treball i la transició de la força de treball, l'ús de la IA per part del govern per augmentar la productivitat i el creixement econòmic i quines estructures de govern. pot promoure la innovació responsable en IA.

Alguns dels beneficiaris inaugurals del Digital Futures Fund inclouen organitzacions destacades com l'Aspen Institute, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future i moltes altres. El fons pretén donar suport a organitzacions d'arreu del món i compartirà més informació en el futur.

El concepte d'"IA responsable" ha guanyat un interès creixent en els darrers anys, i els actors de la indústria i els governs han posat èmfasi en la necessitat d'un desenvolupament d'IA segur i ètic. En línia amb això, s'han posat en marxa múltiples iniciatives relacionades amb la IA, inclòs el Frontier Model Forum, un organisme de la indústria creat per OpenAI, Microsoft, Anthropic i Google, la reunió del president Biden amb empreses d'IA per garantir salvaguardes voluntàries i els esforços d'Europa cap a una Llibre de regles de l'IA.

L'anunci del Projecte de futurs digitals de Google arriba abans d'una reunió a porta tancada amb el Congrés dels Estats Units centrada en la IA, on líders tecnològics com Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai i d'altres estan preparats per discutir l'impacte i el futur de la IA.



