Google Chrome millora la funció de navegació segura amb la protecció contra la pesca en temps real

Google ha anunciat recentment la seva decisió d'abandonar la funció estàndard de navegació segura de Google Chrome, amb plans de transició de tots els usuaris a la seva funció de navegació segura millorada. Aquesta mesura té com a objectiu proporcionar protecció contra la pesca en temps real a tots els usuaris mentre naveguen per la web.

Des del 2007, Google Chrome utilitza la funció de seguretat Navegació segura, que protegeix els usuaris de llocs web maliciosos que distribueixen programari maliciós o mostren pàgines de pesca. Quan els usuaris accedeixen a un lloc web, Chrome creua el domini amb una llista local d'URL nocius coneguts. Si es troba una coincidència, el navegador bloqueja el lloc i mostra un avís.

Tanmateix, la confiança en una llista allotjada localment comporta limitacions. No pot protegir els usuaris dels llocs maliciosos detectats recentment que no es trobaven a la llista en el moment de l'última actualització. En resposta a aquest repte, Google va introduir la funció de navegació segura millorada el 2020. Aquesta versió millorada ofereix protecció en temps real comprovant els llocs web amb la base de dades al núvol de Google en el moment de l'accés.

L'adopció de la navegació segura millorada té un cost de privadesa. Ara Chrome enviarà URL, incloses les descàrregues, als servidors de Google per determinar si representen algun risc. A més, s'enviarà una petita mostra de pàgines a Google per identificar noves amenaces. Tanmateix, es salvaguarda la privadesa dels usuaris, ja que aquestes dades transferides estan temporalment vinculades als seus comptes de Google amb l'única finalitat de detectar atacs dirigits.

Google s'ha compromès a llançar la funció de navegació segura millorada a tots els usuaris de Chrome durant les properes setmanes, eliminant la possibilitat de tornar a la versió antiga. El motiu d'aquesta decisió és tancar la bretxa de temps entre la identificació i la prevenció de les amenaces. Tot i que les actualitzacions de la versió heretada es produeixen cada 30 o 60 minuts, la investigació suggereix que el 60% dels dominis de pesca només existeixen durant 10 minuts. Google espera una millora del 25% en la protecció contra programari maliciós i amenaces de pesca mitjançant aquesta transició.

Tot i que alguns usuaris poden expressar la seva preocupació sobre l'ús de les dades de navegació per a l'orientació d'anuncis o altres finalitats, Google afirma que les dades recopilades mitjançant la Navegació segura millorada s'utilitzen exclusivament per protegir els usuaris i les aplicacions de Google. No obstant això, encara queden preguntes sobre la integració d'aquestes dades a la prova de privadesa de Google. BleepingComputer s'ha posat en contacte amb Google per obtenir un aclariment i actualitzarà l'article en conseqüència.

Fonts:

- Bleeping Computer