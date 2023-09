Entendre el Sandbox de privadesa de Google: el futur del seguiment de dades d'usuari

By

Google va introduir recentment un nou conjunt de funcions anomenada Privacy Sandbox, que representa un canvi significatiu en la manera com Chrome fa el seguiment de les dades dels usuaris amb finalitats publicitàries. Aquest canvi substitueix l'ús tradicional de galetes de tercers per un nou sistema que accedeix directament a l'historial de navegació d'un usuari per recopilar informació sobre "temes" publicitaris.

Anteriorment, les galetes pròpies s'utilitzaven per oferir una experiència de navegació personalitzada, mentre que les galetes de tercers permetien als anunciants fer un seguiment dels usuaris a diferents llocs web. Tanmateix, aquestes galetes de tercers sovint es consideraven invasives en termes de privadesa.

Privadesa Sandbox de Google té com a objectiu abordar aquests problemes de privadesa proporcionant un sistema més transparent i controlat per al seguiment dels anuncis. En lloc de galetes, ara Chrome ofereix Temes publicitaris, que són resums d'alt nivell del comportament de navegació d'un usuari als quals les empreses poden accedir per publicar anuncis sobre temes específics. Altres funcions inclouen Públic protegit, que permet el remàrqueting, i Informes d'atribució, que recull dades sobre els clics als anuncis.

Tot i que Google posiciona el Private Sandbox com una manera de millorar la privadesa dels usuaris, hi ha opinions diferents sobre el seu impacte. D'una banda, la tecnologia de seguiment pot millorar l'experiència de l'usuari proporcionant recomanacions i recordatoris personalitzats. D'altra banda, alguns usuaris poden sentir-se incòmodes amb aquest nivell de vigilància.

Si preferiu evitar el seguiment del tot, hi ha alternatives disponibles. Els navegadors especialitzats sense seguiment com DuckDuckGo i Brave prioritzen la privadesa dels usuaris. A més, Safari i Firefox ja bloquegen les galetes de tercers per defecte.

Per a aquells que utilitzen Google Chrome, la configuració de Privadesa Sandbox es troba a Configuració > Privadesa dels anuncis. Els usuaris poden activar o desactivar cada secció individualment, depenent de les seves preferències. Val la pena assenyalar que la desactivació d'aquestes funcions pot afectar la recopilació i l'intercanvi de dades dels usuaris.

En un món on els serveis d'Internet sovint són gratuïts, és important reconèixer que el cost pot venir en forma de dades personals. Com a usuaris, hem de considerar i avaluar les nostres opcions pel que fa a la privadesa en línia i l'intercanvi de dades.

