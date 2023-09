Google Chrome per obtenir un aspecte nou i funcions emocionants

By

Google ha anunciat que presentarà un nou aspecte i funcions interessants per al seu navegador web Google Chrome. Aquesta actualització es fa perfectament quan Chrome està a punt de celebrar el seu 15è aniversari.

La propera aparició de Chrome es basarà en el material que dissenyeu, que els usuaris de telèfons intel·ligents Android han gaudit durant els últims anys. Amb un enfocament en la llegibilitat, Google ha actualitzat les icones de Chrome. S'han afegit nous temes i colors per ajudar els usuaris a diferenciar els diferents perfils, com ara els comptes laborals i personals.

A més dels canvis visuals, el menú de configuració també s'actualitzarà per oferir als usuaris més opcions per a funcions d'accés fàcil. L'accés més ràpid a les extensions de Chrome, el Traductor de Google i el Gestor de contrasenyes de Google estarà disponible a través del menú de Chrome.

El navegador Chrome no només rebrà una actualització, sinó que Chrome Web Store també es sotmetrà a una revisió visual amb el material que dissenyeu. Aquest llenguatge de disseny, introduït amb Android 12, millora la interfície d'usuari amb més colors, una interfície d'usuari senzilla i la possibilitat de personalitzar els colors dels elements individuals.

Per millorar l'experiència de navegació, Chrome Web Store introduirà noves categories d'extensions i recomanacions personalitzades, inspirant-se en Google Play. A més, Google està ampliant la seva Comprovació de seguretat per incloure extensions, cosa que permet als usuaris identificar les extensions no publicades que infringeixin les Condicions del servei de Google.

Google pretén millorar les seves funcions d'IA generativa, especialment amb la seva eina de cerca, Bard. Aquesta potència d'IA generativa proporcionarà als usuaris resums de consultes, similars a una funció disponible a Microsoft Edge.

Pel que fa a la seguretat, Google Chrome està millorant la seva protecció contra el programari maliciós i les amenaces de pesca amb comprovacions en temps real dels llocs coneguts de Google mitjançant la navegació segura de Google. S'espera que aquesta actualització aporti una millora del 25% en la protecció.

Finalment, Google llançarà els seus nous telèfons Pixel 8 aquest mes, afegint-se a la creixent línia de dispositius de la companyia.

Aquestes actualitzacions i millores demostren el compromís de Google per oferir als usuaris una experiència de navegació visualment atractiva, personalitzada i segura.

