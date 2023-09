Google llança l'aplicació Pixel Camera redissenyada amb la versió 9.0

By

Google està en procés de llançar un redisseny important de l'aplicació Pixel Camera amb la versió 9.0, que requereix Android 14. Aquesta actualització aporta diversos canvis notables a la interfície i la funcionalitat de l'aplicació.

Una de les novetats clau és un commutador de foto/vídeo situat a la part inferior de la pantalla. A l'esquerra del commutador hi ha el tauler de configuració, al qual es pot accedir tocant-lo o fent lliscar cap amunt al visor. A sobre del commutador hi ha un carrusel que mostra diverses funcions de la càmera.

La secció Foto del carrusel inclou opcions com ara Panorama d'acció, Exposició llarga, Retrat, Visió nocturna, Panorama i Fotografia esfèrica. A la secció Vídeo, els usuaris poden trobar opcions com Panoràmica, Blur [Cinemàtica], Vídeo, Slow Motion i Time Lapse.

El mode Night Sight, que permet una millor fotografia amb poca llum, ara s'accedeix fàcilment amb un lliscament. El redisseny també aporta canvis a la posició de la vista prèvia del rodet de la càmera i al commutador de lents davantera i posterior.

La majoria dels controls s'han mogut a la part inferior de la pantalla per facilitar l'accés amb una sola mà. La icona temàtica també s'ha actualitzat i ara és més gran. Tanmateix, a part d'aquests canvis, no hi ha grans diferències visuals.

L'aplicació Pixel Camera actualitzada, versió 9.0.115.561695573.37, requereix Android 14 i actualment només està disponible per als usuaris de Pixel al programa beta. El llançament d'aquesta actualització va començar el 7 de setembre, però encara no està disponible àmpliament a Play Store. Tanmateix, es pot descarregar des d'APKMirror.

Fonts: grup Google News, Telegram.