Google llança el redisseny de l'aplicació Pixel Camera amb la versió 9.0, requereix Android 14

Google està introduint un redisseny important de l'aplicació Pixel Camera amb la versió 9.0, que ara requereix Android 14. Aquesta actualització inclou un canviador de fotos/vídeo nou situat a la part inferior de la pantalla. Lliscar cap amunt al visor també obre el tauler de configuració. Els usuaris trobaran un carrusel de funcions de la càmera disponibles després d'accedir al tauler de configuració.

A la interfície redissenyada, els modes de càmera s'han reorganitzat. Els modes de fotografia disponibles són Action Pan, Exposició llarga, Retrat, Foto, Visió nocturna, Panorama i Photo Sphere. Els modes de vídeo inclouen panoràmica, desenfocament (cinemàtic), vídeo, càmera lenta i lapse de temps.

Una millora notable és que Night Sight ara només es troba a una distància i els controls de vídeo estan distribuïts per facilitar-ne l'accés. El commutador és enganxós i recorda l'últim mode utilitzat per l'usuari, ja sigui el mode Foto o Vídeo.

A més, aquesta actualització canvia la posició de la vista prèvia del rodet de la càmera i el commutador de lents davantera/darrera. Anteriorment, la vista prèvia del rodet de la càmera apareixia al final i el commutador de lent frontal/posterior es trobava a la part superior de la pantalla. Tanmateix, amb el redisseny, la càmera frontal s'amaga a la part superior i s'accedeix a la vista prèvia del rotllo de la càmera mitjançant un gest de premsa llarga.

A part d'aquestes reorganitzacions, no hi ha altres grans canvis visuals. La icona temàtica s'ha actualitzat i ara és més gran.

La nova versió de l'aplicació Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, només és compatible amb Android 14 i no s'instal·larà en versions anteriors com Android 13. Actualment, aquesta actualització s'està implementant per als usuaris de Pixel al programa beta. Tot i que l'actualització va començar el 7 de setembre, encara no està àmpliament disponible a Play Store. Tanmateix, es pot descarregar des d'APKMirror.

Font: [Google News Group a Telegram](font)