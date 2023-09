Beques d'alfabetització: millora de l'accés a recursos i suport d'alfabetització de qualitat

L'accés a recursos i suport d'alfabetització de qualitat és essencial perquè els estudiants prosperin en la seva educació. Tanmateix, no tots els estudiants tenen accés igual a aquests recursos. Aquí és on entren les beques d'alfabetització, que proporcionen un far d'esperança tant per als educadors com per als aprenents.

L'Acadèmia Digital GOAL de Mansfield, Ohio, ha tingut la sort de rebre una beca d'alfabetització del Departament d'Educació d'Ohio. Aquesta beca té com a objectiu millorar l'ensenyament de l'alfabetització en el seu entorn d'aprenentatge combinat mitjançant l'establiment de sistemes per identificar les necessitats d'intervenció i oferir-les, assegurant que tots els estudiants de GOAL es converteixin en lectors forts.

Per aconseguir aquest objectiu, l'equip d'educadors de l'acadèmia ha assistit a formacions mensuals facilitades per experts nacionals. Han desenvolupat un model de sistema de suport multinivell d'alfabetització (MTSS) i han establert equips per controlar el seu impacte. Aquest model ajuda a identificar les necessitats d'intervenció utilitzant avaluacions de cribratge i diagnòstic, establint llindars per identificar els estudiants que requereixen un suport més intensiu i dissenyant activitats específiques per a cada nivell.

A més, l'acadèmia ha desenvolupat expectatives comunes i una instrucció de vocabulari basada en l'evidència. Els professors reben formació i suport per oferir una instrucció coherent a tots els nivells de grau, utilitzant eines com ara models Frayer, NearPod i Flocabulary per millorar el desenvolupament del vocabulari.

L'equip de GOAL es dedica a la formació contínua amb l'expert en alfabetització Kim St. Martin. També han identificat membres del personal per convertir-se en entrenadors d'alfabetització i han creat un programa de formació i suport. Aquests entrenadors milloraran les seves habilitats mitjançant cursos i mètodes d'entrenament provats, amb suport addicional proporcionat pel Centre de Serveis Educatius de Mid-Ohio.

El focus de l'acadèmia durant el primer trimestre ha estat la planificació i la preparació. A partir d'ara, treballaran per recopilar dades de fidelitat i impacte i desenvolupar un sistema eficient d'anàlisi. El segon semestre se centrarà en l'ampliació de les millors pràctiques i la formació de tot el personal en l'ensenyament d'alfabetització de nivell 1.

La dedicació i la passió de l'equip de GOAL no han passat desapercebudes. Els equips estatals i nacionals d'alfabetització estan observant de prop el seu progrés, reconeixent el seu compromís amb una instrucció de qualitat i l'èxit dels estudiants. La subvenció d'alfabetització rebuda per GOAL servirà com a catalitzador de millores a tot el sistema en l'ensenyament de l'alfabetització i la col·laboració en equip.

En abordar les desigualtats en l'accés a recursos d'alfabetització de qualitat i oferir un suport específic, les beques d'alfabetització permeten als educadors i als estudiants a assolir tot el seu potencial.

Font: Departament d'Educació d'Ohio [No proporcionat]