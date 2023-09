Glass Health utilitza IA per ajudar els metges a diagnosticar pacients

Glass Health, una empresa de tecnologia sanitària fundada per Dereck Paul i Graham Ramsey, té com a objectiu salvar la bretxa entre el programari mèdic i la innovació. L'empresa ofereix als metges un sistema de gestió del coneixement personal anomenat quadern, que els permet emmagatzemar i organitzar els seus enfocaments per diagnosticar i tractar diverses condicions al llarg de la seva carrera professional. Recentment, Glass Health va fer un gir significatiu cap a la IA generativa, oferint una eina d'IA impulsada per un gran model de llenguatge (LLM) per generar diagnòstics i opcions de tractament basades en l'evidència per als pacients.

Els metges poden introduir resums dels pacients a l'eina d'IA, incloent dades demogràfiques rellevants, historial mèdic, signes i símptomes i troballes de laboratori. A continuació, l'IA de Glass Health analitza aquesta informació i proporciona als metges una llista de possibles diagnòstics a tenir en compte. L'eina també genera un paràgraf d'avaluació de casos, que inclou informació explicativa sobre estudis de diagnòstic rellevants. Aquestes avaluacions es poden editar i utilitzar per a notes clíniques o compartir-se amb la comunitat més àmplia de Glass Health.

Tot i que l'eina d'IA de Glass Health és molt prometedora, hi ha preocupacions sobre la precisió i la fiabilitat de sistemes d'IA similars al sector sanitari. Altres startups d'IA, com Babylon Health, s'han enfrontat a un escrutini per afirmar que la seva tecnologia pot superar els metges humans. A més, hi ha hagut casos en què els sistemes d'IA generativa han proporcionat consells enganyosos o nocius. És crucial avaluar a fons l'eficàcia i els biaixos potencials d'aquestes eines.

Glass Health té com a objectiu abordar aquestes preocupacions connectant el seu LLM amb les directrius clíniques creades i revisades per parells pel seu equip de metges acadèmics. Les directrius pretenen proporcionar una supervisió i garantir que l'eina d'IA ofereix recomanacions útils sense substituir ni dirigir el judici clínic dels metges. L'empresa destaca que la seva eina d'IA s'ha de considerar com un assistent de suport en lloc d'una eina de diagnòstic definitiva o prescriptiva.

Tot i que la IA de Glass Health mostra potencial per millorar la pràctica de la medicina, calen més investigacions i avaluació per garantir la seva seguretat i eficàcia. És essencial abordar els biaixos i els punts cecs dels sistemes d'IA formant-los sobre dades diverses i representatives i implicant els professionals de la salut en el seu desenvolupament i supervisió.