Actualitzeu el vostre cotxe amb una pantalla tàctil de mirall retrovisor de 10 polzades i càmeres duals

Si teniu un cotxe més antic, és possible que us perdeu algunes de les tecnologies més noves, com ara càmeres de tauler integrades i càmeres de seguretat. Tanmateix, hi ha una solució que permet gaudir d'aquestes característiques en qualsevol cotxe, fins i tot en models vintage, i a un preu assequible.

Per només 96 dòlars, StackSocial ofereix una oferta en una pantalla tàctil de 10 polzades muntada al mirall retrovisor amb un tauler i un kit de càmera de seguretat. Amb un preu normal de 120 dòlars, aquest kit ofereix una visibilitat i seguretat millorades a la carretera.

Per instal·lar la càmera de tauler, muntareu la pantalla de 10 polzades al vostre mirall retrovisor existent amb suports i corretges de goma. La càmera de tauler està integrada a la part posterior de la pantalla. A continuació, connectareu la pantalla al port més lleuger del cotxe per obtenir energia. Finalment, munteu la càmera de seguretat a l'exterior posterior del cotxe i connecteu-ne el cable a la pantalla.

Un dels avantatges d'aquest kit és que podeu veure imatges en directe a la pantalla de 10 polzades. També teniu l'opció de veure la càmera de seguretat sola o les dues càmeres simultàniament. Això millora la visibilitat durant la conducció i en maniobrar a les places d'aparcament.

Disposar de càmeres duals pot ser crucial en cas d'incident, especialment per a finalitats d'assegurança. El kit inclou un sensor G que detecta automàticament les col·lisions i desa imatges de vídeo en una targeta SD (no inclosa). Les dues càmeres disposen de grans angles, gravació 4K i capacitats de visió nocturna per garantir imatges clares de matrícules i accidents.

A més, aquest kit ofereix controls de veu avançats, que us permeten fer fotos, iniciar i aturar la gravació, canviar de càmera o apagar la pantalla amb mans lliures.

Actualitza la tecnologia del teu cotxe amb aquesta pantalla tàctil de 10 polzades muntada al mirall retrovisor i càmeres duals a un preu reduït.