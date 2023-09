Codis de bescanvi de Garena Free Fire: com obtenir articles gratuïts dins del joc

By

Garena Free Fire, el popular joc de battle royale, tornarà a l'Índia amb nous temes, personatges i regles. Es preveu que el joc, conegut com a FF India, es llançarà aviat, però encara no s'ha compartit cap actualització oficial. Mentre els jugadors esperen impacients el rellançament, encara poden augmentar el nivell de joc i obtenir obsequis bescanviant els codis del joc.

El tema actual del setembre és Jelly Assault, que ofereix als jugadors accés a diversos articles del joc, com ara vestits, pells d'armes i granades. Aquests articles es poden obtenir de forma gratuïta o comprar-los amb diamants del joc. Si voleu aconseguir els vostres articles preferits sense gastar cap diamant, podeu provar sort amb els codis de bescanvi de Garena Free Fire.

Els codis de bescanvi són codis exclusius que proporcionen articles gratuïts al joc. Tanmateix, aquests codis només estan actius durant 12 hores, per la qual cosa és important actuar ràpidament. Si un codi no funciona, proveu-ne un altre de la llista de codis de bescanvi de Garena Free Fire per al 8 de setembre:

FGYUI8PL0OIJUHYQ2WS3EDRCTYGBHUNHINKI98UYHIOO0LKMNBVCXS45TGHJU7YTFVBNJKIUY6ZQ21QSXCDE3E4RFGVBNHYT65YHBHJIKOLKM4LPOIUYHGFCXSDRTT5RE2SQ234RFVGHY6T5RFVGBHJI8U7YGHNJKO98IUJKNBVCSWQ23ERDFVGHY6TFGHJKIU87YH8Y6J8KS2HU321QWDUJBGY4JMKYULILJOH0GIF8UAYT5QRD1FC2VG34HRHTUFGNJXMKZOXD78IKJG

Per utilitzar aquests codis de bescanvi, seguiu aquests passos:

Assegureu-vos que heu iniciat sessió al vostre compte de Free Fire i que no feu servir un compte de convidat. Aneu al lloc web oficial de Free Fire Redemption: reward.ff.garena.com/en. Eviteu visitar llocs web maliciosos i utilitzeu només el lloc web oficial per bescanviar codis. Inicieu la sessió mitjançant opcions com Google, Facebook, VK o altres mètodes disponibles. Un cop inicieu sessió correctament, introduïu el vostre codi de bescanvi de 12 dígits a la pàgina següent. Feu clic a "D'acord" i espereu les vostres recompenses. Seran lliurats al vostre correu del joc en un termini de 24 hores.

Estigueu atents a més codis de bescanvi en el futur per continuar millorant la vostra experiència de joc a Garena Free Fire.

Definicions:

Joc Battle Royale: Gènere de videojoc on diversos jugadors lluiten entre ells fins que un sol jugador o equip queda dempeus.

